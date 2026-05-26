Suben las tarifas del estacionamiento medido en Cipolletti: cómo quedarán los precios en junio 2026
Los nuevos valores comenzarán a aplicar a partir del próximo lunes.
La municipalidad de Cipolletti informó que a partir del próximo mes, el estacionamiento medido de la ciudad sufrirá un incremento. Se trata de una suba aproximada del 3% que se realizará sobre los valores actuales.
Cómo quedarán los precios en junio 2026
Según la información brindada por el Sem Cipolletti, los nuevos valores comenzarán a regir a partir del 1 de junio.
En el anuncio se aclara que los precios variarán según el tiempo de estacionamiento y también resalta cuánto saldrá el «acta por no pago», el pago voluntario y cuánto pagará el frentista mensual.
De acuerdo a esto, el cuadro tarifario se integra de la siguiente manera:
|Tarifa SEM
|Actual
|Desde el 01-06-2026
|1° Hora Estacionamiento
|$ 510
|$ 525
|2° Hora Estacionamiento
|$ 640
|$ 655
|3° Hora y Siguientes
|$ 765
|$ 790
|Acta por No Pago
|$ 13.260
|$ 13.650
|Pago Voluntario
|$ 10.608
|$ 10.920
|Frentista Mensual
|$ 20.500
|$ 21.000
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