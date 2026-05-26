Suben las tarifas del estacionamiento medido en Cipolletti: cómo quedarán los precios en junio 2026

La municipalidad de Cipolletti informó que a partir del próximo mes, el estacionamiento medido de la ciudad sufrirá un incremento. Se trata de una suba aproximada del 3% que se realizará sobre los valores actuales.

Cómo quedarán los precios en junio 2026

Según la información brindada por el Sem Cipolletti, los nuevos valores comenzarán a regir a partir del 1 de junio.

En el anuncio se aclara que los precios variarán según el tiempo de estacionamiento y también resalta cuánto saldrá el «acta por no pago», el pago voluntario y cuánto pagará el frentista mensual.

De acuerdo a esto, el cuadro tarifario se integra de la siguiente manera: