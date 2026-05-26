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Suben las tarifas del estacionamiento medido en Cipolletti: cómo quedarán los precios en junio 2026

Los nuevos valores comenzarán a aplicar a partir del próximo lunes.

Redacción

Por Redacción

Foto: Flor Salto

Foto: Flor Salto

La municipalidad de Cipolletti informó que a partir del próximo mes, el estacionamiento medido de la ciudad sufrirá un incremento. Se trata de una suba aproximada del 3% que se realizará sobre los valores actuales.

Cómo quedarán los precios en junio 2026

Según la información brindada por el Sem Cipolletti, los nuevos valores comenzarán a regir a partir del 1 de junio.

En el anuncio se aclara que los precios variarán según el tiempo de estacionamiento y también resalta cuánto saldrá el «acta por no pago», el pago voluntario y cuánto pagará el frentista mensual.

De acuerdo a esto, el cuadro tarifario se integra de la siguiente manera:

Tarifa SEMActualDesde el 01-06-2026
1° Hora Estacionamiento$ 510$ 525
2° Hora Estacionamiento$ 640$ 655
3° Hora y Siguientes$ 765$ 790
Acta por No Pago$ 13.260$ 13.650
Pago Voluntario$ 10.608$ 10.920
Frentista Mensual$ 20.500$ 21.000


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Cipolletti

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Estacionamiento medido

Río Negro

La municipalidad de Cipolletti informó que a partir del próximo mes, el estacionamiento medido de la ciudad sufrirá un incremento. Se trata de una suba aproximada del 3% que se realizará sobre los valores actuales.

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