Choque entre dos camionetas petroleras en el Dique Loma de la Lata

Un choque entre dos camionetas petroleras ocurrió este lunes en la zona del Dique Loma de la Lata, una zona del embalse Mari Menuco. Los ocupantes resultaron con lesiones leves.

El impacto fue en horas de la tarde durante el feriado del 25 de mayo.

Accidente entre dos camionetas en la zona de Mari Menuco

Según pudo conocer este medio, el accidente fue alrededor de las 15:20. Una camioneta de OPS que circulaba en dirección este a oeste colisionó casi de frente con otra camioneta petrolera de la empresa Tenaris.

En el lugar había buena visibilidad y el camino estaba en buenas condiciones.

El conductor de OPS ya recibió el alta. Hubo solo daños materiales. Se activaron los airbags de ambos vehículos.