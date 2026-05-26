La inesperada decisión de Scaloni para la gira previa al Mundial de la Selección Argentina

Scaloni ya tiene decidida la lista de convocados para el Mundial.

A falta de 16 días para el inicio del Mundial 2026, la lista de convocados de la Selección Argentina genera una gran expectativa. Según el reglamento de FIFA, los equipos tienen tiempo de anunciar la convocatoria hasta el 30 de junio, pero Lionel Scaloni lo anunciará en las próximas 48 horas.

Los futbolistas elegidos por el técnico campeón del mundo se reunirán en Kansas a partir del próximo lunes, donde será la base de la albiceleste en la Copa del Mundo. En las últimas horas, transcendió una decisión clave que tomará Scaloni con los futbolistas que elija para el Mundial.

A causa de que varios jugadores llegan tocados o entre algodones, el DT llevará un grupo de 30 futbolistas a Estados Unidos. Al no haber restricción en los días previos a la cita mundialista, el entrenador convocará una delegación más nutrida en caso de cualquier baja inesperada.

Entre los 26 que no serán convocados y viajarán a los amistosos estarán: Santiago Beltrán, Joaquín Freitas (River), Tomás Aranda (Boca), Simón Escobar (Vélez), Ignacio Ovando (Rosario Central) y Nicolás Capaldo (Salzburgo). Esta lista también podría incluir otros nombres más.

De igual manera, si uno de los 26 elegidos se termina cayendo de último momento de la convocatoria, Scaloni no descarta elegir a un jugador que no haya viajado a Estados Unidos, como sucedió con Almada y Ángel Correa en 2022.

Los tres lugares vacantes en la lista

A falta de horas para el anuncio oficial de Scaloni, ya hay 23 lugares confirmados en la lista mundialista. Son tres los lugares vacantes y hay varios nombres que podrían ocupar estos espacios.

Por la gran cantidad de defensores que llegan con lo justo, el DT analiza llevar un noveno defensor. Aquí podría entrar Marcos Senesi o Nicolás Capaldo. Quien podría perder su lugar es José López.

Las otras dos vacantes serán ocupadas por mediocampistas o delanteros. Se disputan este lugar Lo Celso, Buendia, Barco, Mastantuono y Prestianni. La incógnita se revelará en las próximas horas

Los confirmados de la lista:

Arqueros: Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli, Juan Musso.

Defensores: Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Leonardo Balerdi, Nahuel Molina, Marcos Acuña, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel.

Mediocampistas: Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Nico Paz, Nico González.