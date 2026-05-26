Once alumnas declararán en el juicio contra un docente de San Antonio Oeste acusado de abuso

Las audiencias previstas para el 10 y 11 de junio incluirán testimonios de familiares y de peritos vinculados a la causa. Foto: Marcelo Ochoa.

El próximo 9 de junio comenzará en Viedma el juicio oral y público contra un docente de plástica acusado de abuso sexual simple contra once alumnas de una escuela primaria de San Antonio Oeste.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, el hombre está imputado por hechos que habrían ocurrido en el ámbito escolar y que, de acuerdo con la acusación, fueron cometidos aprovechando su posición de autoridad como maestro.

La Fiscalía sostiene que el docente hacía sentar a las alumnas sobre su falda y allí realizaba distintos tocamientos. Por la escala penal prevista para el delito, el debate será llevado adelante por un tribunal compuesto por tres jueces técnicos.

El juicio se extenderá durante cuatro jornadas de audiencias y una última instancia destinada a los alegatos de clausura. Durante el proceso declararán 26 testigos.

En la primera jornada se reproducirán doce entrevistas realizadas mediante Cámara Gesell: las correspondientes a las once presuntas víctimas y la de una testigo menor de edad. Luego expondrá la perito que intervino en esas entrevistas, quien brindará detalles sobre las características observadas en los relatos.

Familiares de las víctimas y especialistas que participaron de las pericias declararán durante el juicio oral en Viedma

Para el 10 de junio está prevista la declaración de familiares de las víctimas. En tanto, el 11 continuarán los testimonios y también declararán profesionales de salud mental e informática que participaron como peritos durante la investigación penal preparatoria.

El 12 de junio continuará la producción de prueba testimonial ofrecida por la defensa del acusado. Ese día volverán a reproducirse fragmentos de otras entrevistas de Cámara Gesell y también declararán las madres de las menores.

Los alegatos de clausura fueron fijados para el 16 de junio y el veredicto se conocería tres días después.