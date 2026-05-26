Escaparon con una caja fuerte, dispararon y chocaron a la Policía en Roca: hay dos imputados

Uno de los imputados presenció la audiencia y el otro participó por Zoom. Foto Juan Thomes.

Dos hombres quedaron imputados por un violento robo agravado ocurrido en el barrio Stefenelli de Roca, que derivó en una persecución policial, disparos contra efectivos y un choque frontal contra un patrullero durante un operativo cerrojo desplegado sobre calle Traful casi Viterbori. La Justicia además dictó prisión preventiva por tres meses para ambos acusados.

La formulación de cargos se realizó este martes en una audiencia encabezada por el juez de Garantías, luego del pedido efectuado por la fiscal María Vanessa Giardina. Los imputados son Marcos Alejandro Sambueza, de 21 años, y Carlos Alberto «Chupilca» Bustamante, de 51.

«Chupilca» Bustamante se conectó a la videollamada desde el Penal 2 de Roca. Foto Juan Thomes.

Según la acusación fiscal, el hecho ocurrió el 28 de abril cerca de las 10:23 en una vivienda ubicada sobre calle Los Sauces, en Stefenelli. Allí, los acusados habrían actuado junto a otras dos personas que todavía no fueron identificadas.

Cómo fue el robo y la fuga

De acuerdo con la reconstrucción realizada por la fiscalía, los sospechosos llegaron en una camioneta Fiat Strada con pedido de secuestro vigente en Neuquén. Utilizando un control remoto habrían abierto el portón principal de la propiedad e ingresado al domicilio.

Una vez dentro, violentaron la puerta principal y levantaron parte del piso de madera de la cocina comedor para sustraer dos cajas fuertes. Según expuso Giardina, lograron cargar una de ellas en la camioneta, mientras que la otra quedó abandonada en el patio interno.

Acusaron a Sambueza de ser el conductor de la Fiat Strada. Foto Juan Thomes.

Además, se llevaron un reloj, una mochila, una campera y anteojos que hasta el momento no fueron recuperados.

La maniobra fue interrumpida cuando un móvil de la Subcomisaría 67 llegó al lugar tras un llamado al 911. “Al ver al patrullero comienzan la huida y colisionan la parte trasera del móvil”, explicó la fiscal durante la audiencia.

En ese contexto, siempre según la acusación, desde la camioneta realizaron detonaciones con un arma de fuego contra el personal policial antes de escapar por calle Vintter en dirección a Ruta 22.

Persecución y choque frontal

Tras el alerta radial, se montó un operativo cerrojo con participación de efectivos de las comisarías Tercera y 48 de Mosconi. La persecución continuó por distintos sectores de Roca hasta llegar al barrio La Rivera.

Según detalló la fiscalía, la fuga terminó cuando la Fiat Strada impactó de frente contra una camioneta Nissan Frontier de la Comisaría 48 que intentaba bloquear el paso. Dos empleadas policiales sufrieron lesiones leves producto del choque.

El juez Martínez Vivot dio por formulados los cargos tras no recibir oposiciones por parte de la defensa de los imputados. Foto Juan Thomes.

Luego de la colisión, Sambueza intentó escapar a pie y fue detenido a unos 600 metros del lugar, tras caer en una acequia. Bustamante, en tanto, permaneció dentro del vehículo y debió ser trasladado al hospital local por las lesiones sufridas.

Durante la aprehensión, los efectivos secuestraron una pistola Glock calibre 45 considerada arma de guerra. El arma, según el informe de Criminalística incorporado a la causa, estaba en condiciones de disparo.

Identidad falsa y antecedentes

La fiscal también reveló que Bustamante intentó ocultar su identidad durante las primeras actuaciones. “Primeramente manifestó tener otra identidad”, indicó Giardina, hasta que un informe papiloscópico confirmó quién era.

Además, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que el imputado registra antecedentes computables y una condena previa a 35 años de prisión por robo agravado con armas. También pesa sobre él una declaración de rebeldía vigente desde 2025.

La defensa, encabezada por la abogada Flavia Rojas, no se opuso a la formulación de cargos ni al pedido de prisión preventiva. Tras escuchar a las partes, el juez resolvió dictar la medida cautelar hasta el próximo 30 de agosto mientras continúa la investigación para identificar a los otros dos sospechosos.