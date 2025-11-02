Mapa | Una caravana de Ferrari recorrerá la Ruta de los 7 lagos y gran parte de la Patagonia: cuándo empieza

Una exclusiva caravana de sesenta vehículos Ferrari recorrerá la Patagonia argentina entre el 16 y el 24 de noviembre de 2025, en el marco del Ferrari Cavalcade Patagonia. Este evento de alto impacto turístico y económico hará escala en puntos clave de la región, incluyendo el Hotel Llao Llao en Bariloche y la Ruta de los 7 Lagos. La iniciativa atraerá a un contingente de empresarios y coleccionistas internacionales, quienes abonaron una elevada cuota de inscripción para participar de la travesía.

Los participantes provienen de países como Estados Unidos, Japón, China, Alemania, Austria, Dinamarca, Australia, Emiratos Árabes Unidos, Bélgica, España e Italia. Cada equipo, compuesto por dos personas, realizó un pago de 98.000 dólares.

Este monto cubre ocho noches de alojamiento en hoteles de lujo como el Llao Llao de Bariloche, Faena en Buenos Aires, Xelena en El Calafate y Arakur en Ushuaia, además de todas las comidas, vuelos privados, el traslado de los automóviles, ferries, asistencia técnica y actividades de esparcimiento.

Caravana de Ferrari en la Patagonia: los detalles del recorrido

El itinerario de la caravana se inicia y finaliza en Buenos Aires, y contempla un recorrido por paisajes emblemáticos de la Patagonia.

Además de Bariloche y la Ruta de los 7 Lagos, los vehículos y sus ocupantes visitarán el Glaciar Perito Moreno, el Estrecho de Magallanes y la ciudad de Ushuaia. Este formato, denominado «Adventure» y a cargo de Canossa Events, es inédito y privilegia el turismo de lujo y la exploración de la región, priorizando el disfrute del paisaje y la conducción por sobre la competición.

El evento fue declarado de «interés turístico nacional» y, si bien no representa un costo directo para el Estado, contará con la colaboración de gobiernos provinciales para brindar escoltas y seguridad. El secretario de Turismo, Daniel Scioli, destacó el impacto internacional que tendrá la caravana en la Patagonia.

El funcionario señaló que el Ferrari Cavalcade no solo es un espectáculo visual, sino que genera un fuerte impacto económico al impulsar el turismo de alta gama, dinamizar sectores como la hotelería, la gastronomía y el transporte, y posicionar a la Argentina en el mapa internacional del turismo de experiencias.