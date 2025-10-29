Íconos motorizados: una cita con la historia

Hay sonidos, formas y colores que atraviesan el tiempo. El rugido de un motor, el brillo del cromo, el olor a tapizado nuevo. “Iconos sobre ruedas” no es solo una exposición: es un viaje a las emociones que marcaron distintas épocas. Es el reencuentro con autos que protagonizaron sueños, películas y canciones; máquinas que alguna vez fueron símbolo de poder, libertad o rebeldía.



Del 24 de octubre al 2 de noviembre, el Centro Costa Salguero (Pabellón 5) se convierte en un túnel del tiempo con 15 vehículos legendarios que dejaron huella en la historia mundial y, en muchos casos, en la memoria colectiva argentina.

Entre ellos, brilla un verdadero mito: la Ferrari Testarossa negra de Diego Armando Maradona, que llega por primera vez al país. Pero la Ferrari no está sola. A su lado, el DeLorean de Volver al Futuro —réplica exacta del mítico “Time Machine”— invita a cruzar el límite del tiempo. También se exhibe la limusina Lincoln Continental de John F. Kennedy, el Ford Escort 1981 de la princesa Diana, y el Chevrolet Corvette Stingray 1966 de Slash, guitarrista de Guns N’ Roses.



El DeLorean de Volver al Futuro, réplica exacta del mítico “Time Machine”.

Cada vehículo cuenta una historia distinta, que merece ser repasada:

Chevrolet Corvette Stingray 1966 – Slash (Guns N’ Roses)

Este Chevrolet Corvette Stingray 1966 fue propiedad personal de Slash, guitarrista de Guns N’ Roses. Equipado con un motor V8 de 7.0 litros, genera 390 HP y ha sido modificado con detalles del modelo 1967, incluyendo un capó de fibra de vidrio, llantas de rally, y ventanas polarizadas. También se le añadieron mejoras modernas como un nuevo sistema de aire acondicionado, retapizado de asientos, nueva batería y restauraciones varias entre 2011 y 2023. En un artículo para la revista Vette , Slash comentó que compró este coche en particular durante el auge de Guns N’ Roses, convirtiéndolo en una de sus primeras grandes adquisiciones con la banda.

Dodge Dart 1965 – Kurt Cobain

El único coche conocido que perteneció al líder de Nirvana. Un modesto sedán azul cielo comprado en 1992, muy alejado del estatus de estrella de rock. Conservado por su hermana Kim Cobain durante casi 30 años, quien lo apodó “Baby Blue”, aún conserva muchas piezas originales. Simboliza la sencillez y vulnerabilidad de Kurt.

DeLorean 1982 – Volver al Futuro

La réplica más exacta del “Time Machine” de la saga cinematográfica. Construida durante cuatro años por Joe Walser y un equipo de técnicos vinculados a la producción original, con piezas militares y electrónicas idénticas a las de los años 80. Es una de las exclusivas réplica autorizada que se subastó para una fundación

Ferrari Testarossa 1986 – Diego Maradona

En 1986, Diego Maradona recibió un Ferrari Testarossa de color negro, una excepción histórica en la marca. Enzo Ferrari, fundador de la marca, aceptó la solicitud de Maradona para fabricar un Testarossa en color negro, rompiendo la tradición de la marca de ofrecer sus autos en color rojo.

Al regresar de su consagración como campeón mundial en México 1986, Maradona encontró su Ferrari negra esperándolo en la pista del aeropuerto de Nápoles. El presidente del Napoli, Corrado Ferlaino, decidió regalarle el auto como muestra de agradecimiento por su contribución al éxito del equipo.

La Ferrari Testarossa negra se convirtió en un símbolo de la época dorada de Maradona en Nápoles, representando lujo, exclusividad y el carácter rebelde del astro argentino. Con tapizado blanco, el auto reflejaba la personalidad única de Maradona tanto dentro como fuera de la cancha.

Diego Armando Maradona con la Ferrari Testa Rossa. (Foto Alessandro Sabattini/Getty Images)

Ford Escort 1981 – Princesa Diana

Regalo de compromiso del príncipe Carlos, fue su transporte personal en la etapa inicial y más feliz de la relación. Lo personalizó con una rana plateada en el capó, regalo de su hermana Sarah. Hay numero

Ford Thunderbird 1956 – Marilyn Monroe

El único coche suyo con procedencia documentada. Regalo de su socio y fotógrafo Milton Greene, fue usado en su boda civil y privada con Arthur Miller en 1956. Tras perderse durante más de 45 años, fue hallado y restaurado, con documentación y fotos originales. Es una pieza histórica única que conecta a Marilyn con su vida más íntima.

McLaren 12C – 50th Anniversary Edition (2013)

Serie limitada de solo 100 unidades (50 coupés y 50 Spider), lanzada para celebrar el 50º aniversario de la marca británica. Con acabados exclusivos en fibra de carbono y detalles heredados del McLaren F1, es una pieza de colección moderna que une prestaciones extremas con lujo personalizado.

Aston Martin One-77 (2009–2012)

Un hiperdeportivo de culto: solo 77 unidades fabricadas a mano. Con motor V12 Cosworth de 7,3 litros y 750 hp, carrocería de aluminio artesanal y chasis de fibra de carbono, alcanzaba 350 km/h. Considerado una obra maestra del diseño y la ingeniería británica, encarna exclusividad absoluta.

El recorrido también incluye joyas modernas como el McLaren 12C 50th Anniversary Edition, una serie limitada de 100 unidades que celebra medio siglo de la marca británica.



Cada pieza exhibida no solo representa una proeza de ingeniería, sino también un fragmento de cultura. Estos autos fueron testigos de momentos históricos, símbolos de sus dueños y protagonistas de épocas en las que la velocidad y el estilo definían un modo de vida.

La exposición también invita a descubrir el costado más íntimo de sus conductores a través de una muestra complementaria de indumentaria y objetos personales. Desde chaquetas y gafas hasta piezas únicas vinculadas al cine y la música, cada detalle fue cuidadosamente preservado bajo condiciones controladas de temperatura y humedad, recreando la atmósfera de cada época.



El director del Museo de la Moda, Jorge Yarur, compartió el espíritu detrás de esta exhibición: “En Íconos sobre ruedas se conjugan mis recuerdos, la pasión por los automóviles heredada de mi padre, y mi interés por la cultura y la historia, legado de mi madre. Se trata de 15 autos originales y legendarios que dejaron huella: el Ferrari Testarossa negro de Diego Armando Maradona (que sale por primera vez de Europa), el DeLorean de Volver al Futuro, la limusina presidencial de John F. Kennedy y el Ford Escort de la Princesa Diana de Gales, entre otros autos.



Completan la muestra piezas personales, como el Cadillac Eldorado de mi padre y el Ford Thunderbird de mi madre, junto a joyas contemporáneas como el McLaren 12C y el Aston Martin One-77. Además de su gran valor material, estos objetos reflejan pasiones compartidas y memoria colectiva. Es más que una exhibición: es una experiencia para recorrer y sentir esas historias en primera persona”.



“Iconos sobre ruedas” es una experiencia sensorial y cultural: un homenaje al vínculo entre los autos, el arte, la moda y la historia. Una oportunidad única para ver de cerca máquinas que trascendieron su función para convertirse en símbolos inmortales.

Por solo 15 días, Buenos Aires se convierte en el epicentro de la emoción automotriz. Una muestra que no apela solo a la nostalgia, sino también a la admiración por lo que representan estos íconos sobre ruedas: el poder de los sueños, la belleza del movimiento y la magia de quienes los condujeron.