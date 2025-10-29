ASÍ LO VEO YO/ Geely acelera en la Argentina

Autos Sustentables del Sur, la empresa que representa a Geely en la Argentina, dio inicio a su gestión con el lanzamiento del EX5, un SUV compacto 100% eléctrico. Juan Azamendia, Director General de la importadora, habló sobre el presente, las oportunidades y la polémica con el Grupo Eximar por la representación de la marca en el país.



“Las expectativas son las mejores. Es un orgullo y una gran responsabilidad. Nosotros tenemos treinta años en el rubro aunque somos nuevos como representantes oficiales de una marca”, explicó Azamendia.

Confirmó que la primera etapa del contrato es por cinco años, con posibilidad de extenderlo y, eventualmente, ensamblar vehículos en Argentina. Sobre el lineup, detalló: “Nuestra idea es traer la Monjaro, la pickup Radar, la Coolray, además de los eléctricos e híbridos Geometry y Starray. Queremos definir el mix con nuestros concesionarios, no imponerlo desde la marca”.

Con este inicio, Geely busca consolidarse como una alternativa fuerte y moderna en el mercado argentino, combinando eléctricos, híbridos y SUV tradicionales bajo un plan estratégico ambicioso.