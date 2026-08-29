Más de 1.000 km con un tanque: así es el SUV híbrido chino que busca romper el mercado argentino

El SUV acelera de 0 a 100 km/h en 7,7 segundos y registra un consumo promedio de 5,1 litros cada 100 kilómetros, cifras que lo convierten en una de las principales apuestas de GWM dentro de su estrategia de electrificación para Argentina.

El mercado argentino de los vehículos electrificados sumó un nuevo competidor. Great Wall Motors (GWM) anunció el inicio de las ventas del Ora 5 HEV, un SUV híbrido que se posiciona como el segundo modelo de la marca Ora en el país y que apunta a disputar un lugar entre los referentes del segmento de los utilitarios deportivos compactos.

El nuevo modelo se comercializa con un precio de lanzamiento de USD 30.990, llega importado desde China y ofrece una garantía de siete años o 150.000 kilómetros para el vehículo, además de ocho años o 150.000 kilómetros para la batería híbrida.

Uno de sus principales argumentos es la mecánica. El Ora 5 HEV incorpora un motor naftero 1.5 turbo asociado a un propulsor eléctrico alimentado por una batería autorrecargable de 1,09 kWh. En conjunto desarrollan 223 CV de potencia y 475 Nm de torque, con caja automática DHT y tracción delantera.

Cómo es el nuevo GWM Ora 5 HEV

Según informó la marca, el SUV acelera de 0 a 100 km/h en 7,7 segundos y registra un consumo promedio de 5,1 litros cada 100 kilómetros, cifras que lo convierten en una de las principales apuestas de GWM dentro de su estrategia de electrificación para Argentina.

Con 4,47 metros de largo, una distancia entre ejes de 2,72 metros y capacidad para cinco ocupantes, el Ora 5 HEV ofrece cuatro modos de conducción (Eco, City, Standard y Sport) para adaptar la respuesta del sistema híbrido a diferentes escenarios.

En el habitáculo sobresalen un tablero digital de 10,25 pulgadas, una pantalla multimedia de 14,6 pulgadas, compatibilidad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, cargador inalámbrico para celulares, climatizador automático, iluminación ambiental y tapizados en cuero ecológico.

Equipamiento, seguridad y versiones

En materia de seguridad incorpora seis airbags, control de estabilidad y tracción, monitoreo de presión de neumáticos, anclajes ISOFIX y un paquete de más de 20 asistencias a la conducción (ADAS), entre las que figuran frenado autónomo de emergencia, control crucero adaptativo, mantenimiento de carril, alerta de punto ciego, cámara de visión 360° y reconocimiento de señales de tránsito.

El equipamiento exterior incluye faros LED, techo panorámico de 1,65 metros cuadrados, portón trasero eléctrico, llantas de 18 pulgadas, barras de techo y limpiaparabrisas con sensor de lluvia.

Durante la presentación, el gerente general de GWM Argentina, Javier Daneri, afirmó que el Ora 5 es “el único híbrido con motor turbo en su segmento” y explicó que la decisión fue introducir inicialmente la versión híbrida, mientras que la variante 100% eléctrica podría incorporarse más adelante cuando el modelo comience a fabricarse en Brasil.

El ejecutivo también aseguró que las primeras unidades llegarán en cantidades limitadas y sostuvo que el nuevo SUV forma parte del plan de expansión de GWM en el país, donde la marca busca consolidar su oferta de vehículos electrificados con una propuesta enfocada en la tecnología, el rendimiento y la eficiencia.

Un SUV híbrido pensado para el uso diario y los viajes

Más allá de la potencia y el consumo, el GWM Ora 5 HEV también busca diferenciarse por su configuración mecánica. Además de desarrollar 223 CV y 475 Nm de torque, incorpora una suspensión trasera independiente Multilink, una solución que suele ofrecer un mejor equilibrio entre confort y estabilidad en ruta. La dirección cuenta con asistencia eléctrica y el conductor puede elegir entre cuatro modos de manejo: Eco, City, Standard y Sport.

Otro de los aspectos destacados es su autonomía. Gracias a un consumo homologado de 5,1 litros cada 100 kilómetros y un tanque de 55 litros, el SUV puede alcanzar una autonomía teórica cercana a los 1.080 kilómetros, una cifra que lo ubica entre los híbridos con mayor alcance disponibles actualmente en el mercado argentino.

En el habitáculo, la marca apostó por un equipamiento propio de segmentos superiores. El conductor dispone de un asiento con regulación eléctrica y memoria, mientras que las plazas delanteras ofrecen calefacción y ventilación, un elemento poco frecuente en este rango de precios. A esto se suma un filtro de cabina CN95, diseñado para mejorar la calidad del aire que ingresa al interior del vehículo.

El apartado tecnológico también sobresale con una doble pantalla integrada compuesta por un tablero digital de 10,25 pulgadas y un sistema multimedia de 14,6 pulgadas, compatible de forma inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, además de cargador inalámbrico para teléfonos y un equipo de audio de seis parlantes.