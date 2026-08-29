Morosidad: el Gobierno fijó su postura y rechazó una crisis económica por el aumento de las deudas

el Gobierno fijó su postura y rechazó una crisis económica por el aumento de las deudas

El debate sobre el aumento de la morosidad marcó la agenda de esta semana. El Gobierno nacional fijó su postura al respecto y rechazó la existencia de una crisis económica en el sistema financiero de Argentina.

La postura oficial fue ratificada después tanto por el presidente Javier Milei como por los integrantes que componen su gabinete y legisladores aliados, basándose en los indicadores emitidos por el Banco Central (BCRA).

La postura oficial sobre la morosidad

Desde el Ejecutivo descartaron continuamente esta semana la implementación de medidas de asistencia o rescates estatales para deudores. Desde la Casa Rosada consideraron que las deudas corresponden a compromisos entre privados y remarcaron que su intervención en este ámbito constituiría una política populista.

Por su parte, Javier Milei sostuvo que las variaciones en los niveles de mora responden a dinámicas de mercado y no a las políticas económicas de su gestión. Además, argumentó que la discusión impulsada por sectores de la oposición sobre este tema busca únicamente generar división social y ser utilizada con fines políticos.

En esa línea, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del BCRA, Santiago Bausili, confirmaron que no se contemplan ayudas financieras desde el Estado para este sector.

Para argumentar su postura, el Ejecutivo se respaldó en el Informe sobre Bancos que publicó el BCRA correspondiente a junio, el mismo señala las siguientes cifras respecto a la morosidad:

Morosidad general: la mora del sistema financiero se ubicó en el 7,6% del total de los préstamos otorgados al sector privado, mostrando una leve reducción respecto al período anterior.

la mora del sistema financiero se ubicó en el 7,6% del total de los préstamos otorgados al sector privado, mostrando una leve reducción respecto al período anterior. Hogares y familias: en el segmento de las familias, la mora alcanzó el 12,8%. Se registraron bajas en el incumplimiento de tarjetas de crédito, pero se observaron incrementos en préstamos personales y prendarios.

en el segmento de las familias, la mora alcanzó el 12,8%. Se registraron bajas en el incumplimiento de tarjetas de crédito, pero se observaron incrementos en préstamos personales y prendarios. Empresas: la morosidad en el sector empresarial fue del 3,5%. Hubo subas moderadas en rubros como la construcción, el comercio y la industria.

la morosidad en el sector empresarial fue del 3,5%. Hubo Indicadores de cobertura y riesgo: la probabilidad de default (transición de pagos al día a retrasos) se situó en un 2,6% para el total del sistema (4,4% en familias y 1,2% en empresas). Por su parte, las previsiones de los bancos para cubrir eventuales pérdidas representaron el 86,6% de la cartera en mora y el 6,5% del total de los créditos otorgados.

Ante las iniciativas de la oposición en la Cámara baja de querer tratar proyectos de asistencia a deudores, la bancada oficialista y sus aliados rechazaron continuamente las propuestas.

Desde el PRO respaldaron la visión del Ejecutivo, el presidente del bloque amarillo, Cristian Ritondo, señaló que la resolución del problema debe provenir del crecimiento económico general y sugirió revisar las cargas impositivas provinciales sobre el sistema bancario, las cuales incrementan el costo de los créditos a través de las tasas de interés.

Con información de Infobae.