Roca: un nuevo proyecto frente al Canalito que integra vivienda, comercio, vegetación y espacio público

Un nuevo proyecto sobre el Canalito propone transformar un terreno reconocido de Roca en una pieza urbana que integra vivienda, comercio, vegetación y espacio público.

Muchos roquenses quizás no identifiquen el terreno por su dirección, pero sí por una imagen que forma parte del paisaje cotidiano del Canalito: la gran palmera que desde hace años sobresale sobre Hipólito Yrigoyen.

El proyecto visualiza así la futura obra, creando un corredor urbanístico y comercial atractivo frente al Canalito, en Roca.

Detrás de ella existe hoy un terreno cerrado hacia la calle, frente a uno de los corredores verdes más característicos de Roca. Ese lugar es el elegido para desarrollar un nuevo proyecto de usos mixtos que propone una transformación que va más allá de la construcción de un edificio.

La propuesta ensaya una respuesta concreta: concentrar la edificación en altura para ocupar menos suelo y utilizar esa decisión como una oportunidad para mejorar la relación entre la arquitectura, la calle y el Canalito.

Del terreno a una nueva pieza urbana

El proyecto se implanta sobre Hipólito Yrigoyen, en relación directa con el sistema verde del Canalito y dentro de un sector consolidado de la ciudad.

La propuesta busca que el espacio público no termine en la línea municipal. La planta baja se concibe como una continuidad del paisaje y de la actividad del Canalito, incorporando comercio, vegetación y espacios de permanencia que extienden la experiencia peatonal hacia el interior de la parcela. En ese marco, el retiro de 4,50 metros deja de ser simplemente una decisión normativa o formal para convertirse en parte de una estrategia más amplia: liberar suelo y construir un borde más abierto, activo y permeable entre arquitectura y ciudad. Vegetación, espacios exteriores y actividad comercial acompañan ese retiro, buscando que el límite entre edificio y ciudad deje de ser una línea rígida y pueda transformarse en un espacio de encuentro.

La palmera existente, referencia reconocible del lugar, se conserva e incorpora al proyecto como parte de esa nueva relación entre arquitectura y paisaje.

Crecer en altura para liberar suelo

La altura no aparece en el proyecto solamente como una búsqueda de mayor superficie construida.

Por el contrario, constituye una herramienta para concentrar la edificación y reducir la ocupación del terreno.

Sobre un basamento que reúne locales comerciales, accesos y cocheras se desarrolla una amplia terraza verde vinculada a los espacios comunes. Por encima, la torre residencial se plantea como un volumen esbelto y separado de las medianeras.

Esta disposición permite mejorar las visuales, el asoleamiento y la ventilación cruzada de las viviendas, pero fundamentalmente posibilita liberar superficie a nivel del suelo.

La propuesta del estudio JGA & Asociados Arquitectos entiende así la densificación no simplemente como la incorporación de más metros cuadrados, sino como una oportunidad para sumar vivienda y actividad en sectores que ya forman parte de la ciudad consolidada y, al mismo tiempo, incorporar espacios abiertos y calidad ambiental.

Crecer en altura, en determinados lugares puede ser también una manera de liberar ciudad.

La idea de la propuesta: concentrar la edificación en altura para ocupar menos suelo y utilizar esa decisión como una oportunidad para mejorar la relación entre la arquitectura, la calle y el Canalito.

Vivienda, comercio y vida urbana

La combinación de usos constituye otro de los aspectos centrales del proyecto.

La planta baja incorpora locales comerciales directamente relacionados con Hipólito Yrigoyen y el Canalito, mientras que los niveles superiores estarán destinados principalmente a vivienda.

Esta convivencia busca generar actividad durante distintos momentos del día y acompañar un proceso más amplio de consolidación del corredor.

El Canalito deja así de pensarse únicamente como un espacio verde para ser entendido también como una estructura urbana capaz de vincular paisaje, vivienda, comercio, servicios, movilidad peatonal y vida cotidiana.

En ese sentido, el proyecto propone que la inversión privada pueda contribuir a fortalecer los espacios públicos existentes en lugar de desarrollarse de espaldas a ellos.

Cada edificio modifica la calle, incorpora habitantes y actividades, genera movimientos y establece una determinada relación con su entorno. Pensar esa relación desde el comienzo permite entender al desarrollo inmobiliario también como una herramienta de transformación urbana. Estudio JGA & Asociados Arquitectos

Arquitectura e inversión privada como construcción de ciudad

Detrás de la propuesta existe una idea que el estudio viene explorando en distintos proyectos: una intervención privada no necesariamente termina en los límites de su parcela.

Cada edificio modifica la calle, incorpora habitantes y actividades, genera movimientos y establece una determinada relación con su entorno. Pensar esa relación desde el comienzo permite entender al desarrollo inmobiliario también como una herramienta de transformación urbana.

Esta mirada se apoya en un concepto de triple impacto, buscando equilibrar tres dimensiones dentro de una misma intervención.

Desde lo ambiental, el proyecto incorpora vegetación, terrazas verdes, espacios abiertos y estrategias que favorecen mejores condiciones de iluminación y ventilación.

Desde lo urbano y social, propone ampliar el espacio peatonal, incorporar actividad comercial y construir una relación más abierta con uno de los principales corredores verdes de la ciudad.

Y desde lo económico, entiende que la inversión privada, la construcción, la incorporación de nuevas viviendas y la actividad comercial generan empleo, movimiento y nuevas oportunidades capaces de acompañar el crecimiento de General Roca.

No se trata de pensar estas dimensiones de manera independiente, sino de intentar que arquitectura, ciudad y desarrollo formen parte de una misma decisión.

Una estructura para llevar las ideas a la realidad

El proyecto también refleja una forma de trabajo que busca integrar las distintas etapas de un desarrollo inmobiliario.

JGA & Asociados Arquitectos lleva adelante el desarrollo del proyecto, articulando su trabajo con socios estratégicos que permiten abordar integralmente el proceso desde su concepción hasta su materialización y comercialización

Dentro de esa estructura, Cúbico, como empresa constructora, participa de la materialización y ejecución de las obras, mientras que Solar Urbano Inversiones Inmobiliarias, como comercializadora, acompaña el desarrollo, posicionamiento y comercialización de los emprendimientos.

Esta integración entre arquitectura, construcción y desarrollo inmobiliario permite que «decisiones que nacen desde el proyecto -liberar suelo, incorporar vegetación, ampliar el espacio peatonal o combinar distintos usos- puedan sostenerse durante todo el proceso y convertirse efectivamente en parte de la obra construida», afirman los profesionales del estudio de arquitectura.

Una búsqueda que continúa sobre el Canalito

El nuevo proyecto tampoco aparece como una intervención aislada.

En 2024 el estudio finalizó Hipólito 1355, también sobre el corredor del Canalito, donde comenzó a explorar una forma de vivienda colectiva vinculada directamente con el paisaje, incorporando expansiones, espacios comunes, vegetación y terrazas verdes.

La nueva intervención profundiza esa búsqueda, pero desde otra escala y con una relación todavía más intensa entre vivienda, actividad comercial y espacio público.

Más que repetir una tipología, la intención es continuar investigando qué forma de densificación resulta adecuada para cada sector de Roca.

La ciudad que viene

«Roca seguirá creciendo. La discusión no pasa solamente por cuánto construir, sino por dónde hacerlo, de qué manera y qué puede aportar cada nueva intervención a la ciudad existente. En sectores consolidados y vinculados a espacios públicos de calidad como el Canalito, densificar puede significar aprovechar mejor la infraestructura existente, incorporar nuevos habitantes y actividades y evitar que el crecimiento urbano dependa exclusivamente de extender cada vez más los límites de la ciudad», afirman los arquitectos del estudio a «Río Negro».

El terreno de la palmera plantea una pequeña muestra de esa discusión, en este sentido

«Donde hoy existe un lote cerrado hacia la calle, el proyecto propone comercio, vivienda, vegetación y una planta baja abierta hacia el Canalito. Donde podría construirse simplemente un edificio, la intención es intentar construir una nueva relación con la ciudad«, concluyen los entrevistados.