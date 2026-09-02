Mercado en baja: caen ventas, mandan las pickups

Las pickups volvieron a dominar el ranking general, con Hilux al frente.

El mercado automotor argentino cerró agosto con 44.415 vehículos patentados, lo que representó una baja del 19,1% interanual y una leve caída del 1,5% respecto de julio. Aun así, el análisis fino muestra otro matiz: con un día hábil menos, el promedio diario mejoró un 3,4%, señal de cierta estabilidad en la demanda.

En el acumulado de los primeros ocho meses del año, el total asciende a 385.091 unidades, con una retracción del 13,3% frente al mismo período de 2025. Dentro de ese universo, los autos y comerciales livianos sumaron 41.752 unidades en agosto, con una baja mensual del 1,4%. Mientras los autos retrocedieron, los utilitarios livianos lograron sostenerse levemente en terreno positivo.

Otro dato estructural: los vehículos importados ya explican el 70% de las ventas, dejando a la producción nacional con el 30%, un cambio profundo respecto de años anteriores.

Los autos más vendidos de agosto

El ranking volvió a mostrar a las pick-ups como protagonistas. La Toyota Hilux se mantuvo en lo más alto con 2.616 unidades, seguida por la Ford Ranger (1.781). El podio lo completó el Toyota Yaris Cross (1.619), que además se consolidó como el SUV más vendido.

Detrás se ubicaron el Ford Territory (1.601) y el Fiat Cronos (1.490), que pese a su caída mensual sigue siendo el auto nacional mejor posicionado. Más atrás completaron el top ten: Volkswagen Amarok (1.405), Volkswagen Tera (1.166), Peugeot 208 (1.141), Toyota Yaris (1.100) y Chevrolet Onix (1.018).

Entre los movimientos destacados, el Yaris Cross creció con fuerza y ganó protagonismo, mientras que la Amarok también mostró recuperación. En contraste, el Cronos evidenció una caída significativa frente a julio.

En marcas, Toyota lideró con 7.247 unidades, seguida por Volkswagen (5.184) y Fiat (4.718), en un podio que se mantiene firme en el mercado local.

Camiones: dominio de Mercedes-Benz

El segmento de pesados también mostró contracción general, pero con cambios interesantes en la competencia. Entre las marcas, el liderazgo fue para Mercedes-Benz con 477 unidades, seguido por Scania (288) e Iveco (267). Volkswagen (146) y Foton (139) completaron los cinco primeros lugares.

En modelos, el ranking lo encabezó el Foton Auman (100 unidades), seguido muy de cerca por el Mercedes-Benz Atego 1732 (96). Luego se ubicaron Iveco Stralis (73), Scania P350 (72) e Iveco Tector (56). El dato saliente es el crecimiento de marcas emergentes como Foton, que gana terreno en un segmento históricamente dominado por fabricantes tradicionales.

Motos: fuerte volumen

El mercado de motos mantuvo su dinamismo y volvió a mostrar números elevados. En agosto, el modelo más patentado fue la Honda Wave 110S con 8.337 unidades, seguida por la Gilera Smash (6.513) y la Keller KN110-8 (5.555).

El top cinco lo completaron la Motomel B110 (4.755) y la Corven Energy 110 (3.674), confirmando el dominio absoluto de los modelos de baja cilindrada. En este segmento, la tendencia es clara: alta rotación, precios accesibles y fuerte presencia de producción nacional, lo que explica su crecimiento incluso en un contexto general contractivo.