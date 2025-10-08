SUSCRIBITE
ASÍ LO VEO YO / El mercado automotor cerró un mes de gran intensidad

A pesar de la incertidumbre política y económica, el mercado automotor mantiene un crecimiento interanual superior al 27%, con un piso mensual de 50.000 vehículos, según Sebastián Beato, presidente de ACARA.

Sebastián Beato, presidente de ACARA.

El presidente de ACARA, Sebastián Beato, resaltó el desempeño del mercado automotor durante septiembre, a pesar de un contexto marcado por resultados electorales, movimientos económicos y cambios en el tipo de cambio. “Estamos cerrando un mes de gran intensidad, con todo tipo de condimentos: impacto político local y fuerte apoyo internacional. Y en medio de todos estos vaivenes hemos seguido vendiendo vehículos a un ritmo más que aceptable”, señaló.

Beato destacó que, pese a la incertidumbre generada por las distintas situaciones, el sector logró mantener un piso mensual de 50.000 unidades, un objetivo que a comienzos de año parecía difícil de alcanzar. “Septiembre crece con respecto a agosto y mantiene un incremento interanual superior al 27%, consolidando la tendencia positiva que viene desde enero”, explicó.

El directivo también subrayó que este desempeño refleja la resiliencia del mercado y la adaptación de concesionarios y fabricantes a un escenario cambiante. Con una percepción de mayor estabilidad macroeconómica, Beato anticipa que el crecimiento podría sostenerse en las próximas semanas, consolidando la recuperación del sector automotor argentino y afianzando la confianza de compradores y vendedores en el mercado local.
La continuidad de estas cifras apunta a reforzar la expectativa positiva para el cierre del año, manteniendo a la actividad en niveles de venta destacados frente a los desafíos económicos y políticos.


