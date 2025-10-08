ASÍ LO VEO YO / El mercado automotor cerró un mes de gran intensidad

El presidente de ACARA, Sebastián Beato, resaltó el desempeño del mercado automotor durante septiembre, a pesar de un contexto marcado por resultados electorales, movimientos económicos y cambios en el tipo de cambio. “Estamos cerrando un mes de gran intensidad, con todo tipo de condimentos: impacto político local y fuerte apoyo internacional. Y en medio de todos estos vaivenes hemos seguido vendiendo vehículos a un ritmo más que aceptable”, señaló.



Beato destacó que, pese a la incertidumbre generada por las distintas situaciones, el sector logró mantener un piso mensual de 50.000 unidades, un objetivo que a comienzos de año parecía difícil de alcanzar. “Septiembre crece con respecto a agosto y mantiene un incremento interanual superior al 27%, consolidando la tendencia positiva que viene desde enero”, explicó.



El directivo también subrayó que este desempeño refleja la resiliencia del mercado y la adaptación de concesionarios y fabricantes a un escenario cambiante. Con una percepción de mayor estabilidad macroeconómica, Beato anticipa que el crecimiento podría sostenerse en las próximas semanas, consolidando la recuperación del sector automotor argentino y afianzando la confianza de compradores y vendedores en el mercado local.

La continuidad de estas cifras apunta a reforzar la expectativa positiva para el cierre del año, manteniendo a la actividad en niveles de venta destacados frente a los desafíos económicos y políticos.