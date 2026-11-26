Martha Firestone Ford, integrante de dos de las dinastías empresariales más influyentes de Estados Unidos, murió a los 101 años en su residencia de Grosse Pointe, Michigan, acompañada por su familia.

Según informó La Nación, la noticia fue confirmada por los Detroit Lions, equipo de fútbol americano que la empresaria dirigió durante seis años. Hasta el momento, no se dieron a conocer las causas de su fallecimiento.

Quién era Martha Firestone Ford, la heredera de una fortuna millonaria

Nacida el 16 de septiembre de 1925 en Akron, Ohio, Martha era nieta de Harvey Firestone, fundador de la reconocida compañía de neumáticos.

Martha y William Clay Ford

En 1947 se casó con William Clay Ford, nieto de Henry Ford, en una ceremonia que tuvo una enorme repercusión mediática y consolidó el vínculo entre dos familias emblemáticas de la industria automotriz.

La revista Forbes estimó en 2017 que su patrimonio superaba los 1.400 millones de dólares.

La empresaria que asumió un nuevo desafío a los 88 años

Tras la muerte de su esposo en 2014, Martha asumió la conducción de los Detroit Lions, una de las franquicias de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL).

Martha Firestone Ford junto a sus hijos Sheila y William Clay Ford Jr. y otros familiares, antes de un partido de los Detroit Lions en enero de 2025. Foto Rrevista Hola

Pese a mantener un perfil discreto, impulsó cambios en la estructura directiva del equipo y participó activamente en las decisiones de la organización.

En 2020 delegó la conducción en su hija Sheila Ford Hamp, aunque continuó vinculada a la institución y asistiendo a los encuentros deportivos.

También desarrolló una importante labor solidaria, especialmente a través de organizaciones dedicadas a la salud, la educación y la asistencia social.

Su fallecimiento marca el cierre de una etapa en la historia de dos familias que dejaron una profunda huella en el desarrollo de la industria automotriz mundial.