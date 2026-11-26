El presidente de la comisión de Hacienda, José Luis Artaza, informó que el presupuesto se votará en las sesiones de diciembre (foto Emiliano Ortiz)

El Concejo sesionará hoy a las 11 y en el recinto los números de la ciudad tomarán estado parlamentario para llegar a la votación en diciembre. Hubo consenso ayer entre los presidentes de los bloques políticos para adherir al estado e Emergencia Meteorológica en Neuquén capital.

La adhesión al decreto provincial 1714 de este año, le permitirá al intendente Mariano Gaido, disponer de modo extraordinario de fondos ante «medidas que resulten necesarias para prevenir y atender con carácter de inmediato» las consecuencias que puedan derivar de la contingencia climática denominada «El Niño».

Por seis meses podrá contratar en forma directa, adquirir bienes y servicios o comprar insumos para mitigar la emergencia meteorológica.

El presupuesto 2027 se debatió las ultimas dos semanas en la comisión de Hacienda del Concejo (foto Emiliano Ortiz)

El presupuesto 2027 se aprueba en la próxima sesión

El presidente de la comisión de Hacienda en el Concejo, José Luis Artaza (Fuerza Libertaria) informó que hoy tomará estado parlamentario el despacho por la aprobación del presupuesto 2027 que envió la gestión del intendente Mariano Gaido.

El expediente se votará en el plenario del 3 de diciembre y hasta ayer contaba con las firmas de la mayoría de los bloques con representación política en el cuerpo, a excepción del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) y de La Libertad Avanza (LLA).

«El presupuesto y la tarifaria 2027 tomarán estado parlamentario; y la emergencia puede salir votada sobre tablas», adelantó el presidente de bloque Fuerza Libertaria. Indicó que otro proyecto que el MPN buscará adelantar en esta sesión, será la creación del sistema de cremación para las mascotas. La normativa requiere de la aprobación antes de que se vote la tarifaria, ya que se establecerá una tasa por el servicio para los animales no humanos.