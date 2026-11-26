El clima dio un giro drástico en la previa del fin de semana dejando atrás los días inestables de noches frescas para dar paso a jornadas más veraniegas. Con la salida intensa del sol, la máxima vuelve a superar los 30°C.

En su actualización para este cuarto día de la semana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó una jornada mucho más cálida; sin embargo, advirtió que el contraste térmico y el incremento de la humedad generarán nuevas chances de precipitaciones, a lo que se sumará el regreso del viento con fuertes ráfagas.

El pronóstico del tiempo para el Alto Valle

De acuerdo con el pronóstico, el Alto Valle registrará una temperatura máxima de 34°C y una mínima nocturna de 28°C. Durante las primeras horas de la jornada no se descartan algunas lluvias aisladas, aunque el gran protagonista será el viento, con velocidades estimadas en 31 km/h y ráfagas de hasta 60 km/h.

Estas son las condiciones que se esperan en Roca y Neuquén:

Neuquén: Mañana: 21°C, 23 – 31 km/h (ráfagas de 42 – 50 km/h), 0% prob. de precipitación. Tarde: 34°C, 13 – 22 km/h, 0 – 10% prob. de precipitación. Noche: 28°C, 7 – 12 km/h, 10 – 40% prob. de precipitación.

General Roca: Mañana: 21°C, 23 – 31 km/h (ráfagas de 51 – 59 km/h), 0% prob. de precipitación. Tarde: 34°C, 13 – 22 km/h, 0 – 10% prob. de precipitación. Noche: 27°C, 7 – 12 km/h (ráfagas de 42 – 50 km/h), 10 – 40% prob. de precipitación.



El pronóstico del tiempo para la cordillera

En la cordillera se pronostica una máxima de 26°C y una temperatura mínima de 18°C. No hay chances de lluvia, pero el viento aparecerá con ráfagas de hasta 50 km/h.

Estas son las condiciones que se esperan para Villa La Angostura y Bariloche:

Villa La Angostura: Mañana: 14°C, 13 – 22 km/h (ráfagas de 42 – 50 km/h), 0% prob. de precipitación. Tarde: 26°C, 13 – 22 km/h, 0% prob. de precipitación. Noche: 18°C, 7 – 12 km/h, 0% prob. de precipitación.

San Carlos de Bariloche: Mañana: 14°C, 13 – 22 km/h (ráfagas de 42 – 50 km/h), 0% prob. de precipitación. Tarde: 26°C, 13 – 22 km/h, 0% prob. de precipitación. Noche: 19°C, 7 – 12 km/h, 0% prob. de precipitación.



El pronóstico del tiempo para Viedma y San Antonio Oeste

La costa rionegrina también registrará viento. Se prevé una temperatura máxima de 32°C, vientos de hasta 41 km/h y ráfagas de casi 69km/h, con cielo parcialmente nublado. Las precipitaciones podrían aparecer, principalmente, durante la noche.

Estas son las condiciones para Viedma y San Antonio Oeste: