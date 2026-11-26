El horóscopo de Jimena La Torre para este jueves 26 de noviembre de 2026 pone el foco en las relaciones personales, la sensibilidad y la necesidad de fortalecer la confianza.

Según las predicciones de la astróloga publicadas en Ciudad Magazine, la influencia que atribuye a la Luna en Cáncer invita a prestar mayor atención a los sentimientos y a resolver cuestiones pendientes en el plano afectivo.

Horóscopo de Jimena La Torre: las predicciones para cada signo

Aries: expresá tus sentimientos con calma para mejorar la convivencia familiar.

expresá tus sentimientos con calma para mejorar la convivencia familiar. Tauro: los gestos afectuosos favorecerán el entendimiento en pareja.

los gestos afectuosos favorecerán el entendimiento en pareja. Géminis: revisá los acuerdos compartidos para alcanzar mayor estabilidad sentimental.

revisá los acuerdos compartidos para alcanzar mayor estabilidad sentimental. Cáncer: comunicar tus necesidades emocionales ayudará a fortalecer la intimidad.

comunicar tus necesidades emocionales ayudará a fortalecer la intimidad. Leo: superar antiguos temores permitirá disfrutar de relaciones más saludables.

superar antiguos temores permitirá disfrutar de relaciones más saludables. Virgo: las amistades y las ilusiones compartidas cobrarán protagonismo.

las amistades y las ilusiones compartidas cobrarán protagonismo. Libra: buscá un equilibrio entre tus responsabilidades y tu vida sentimental.

buscá un equilibrio entre tus responsabilidades y tu vida sentimental. Escorpio: descubrir nuevos destinos en pareja puede renovar el entusiasmo.

descubrir nuevos destinos en pareja puede renovar el entusiasmo. Sagitario: será importante conversar sobre los límites y compromisos mutuos.

será importante conversar sobre los límites y compromisos mutuos. Capricornio: la empatía facilitará el entendimiento con tu pareja.

la empatía facilitará el entendimiento con tu pareja. Acuario: las pequeñas demostraciones de afecto mejorarán la convivencia.

las pequeñas demostraciones de afecto mejorarán la convivencia. Piscis: el romanticismo y la espontaneidad favorecerán la conexión emocional.

El consejo astrológico para este jueves 26 de noviembre

De acuerdo con las interpretaciones de Jimena La Torre, la jornada propone darles mayor espacio a las emociones, cuidar los vínculos y apostar al diálogo para resolver las diferencias.

La cercanía afectiva y la comprensión serán los principales protagonistas de este jueves.