Horóscopo de Jimena La Torre para hoy: qué les espera a los 12 signos este jueves 26 de noviembre
La astróloga anticipó una jornada marcada por las emociones y los vínculos afectivos. Las predicciones signo por signo y los consejos para aprovechar lo que resta del día.
El horóscopo de Jimena La Torre para este jueves 26 de noviembre de 2026 pone el foco en las relaciones personales, la sensibilidad y la necesidad de fortalecer la confianza.
Según las predicciones de la astróloga publicadas en Ciudad Magazine, la influencia que atribuye a la Luna en Cáncer invita a prestar mayor atención a los sentimientos y a resolver cuestiones pendientes en el plano afectivo.
Horóscopo de Jimena La Torre: las predicciones para cada signo
- Aries: expresá tus sentimientos con calma para mejorar la convivencia familiar.
- Tauro: los gestos afectuosos favorecerán el entendimiento en pareja.
- Géminis: revisá los acuerdos compartidos para alcanzar mayor estabilidad sentimental.
- Cáncer: comunicar tus necesidades emocionales ayudará a fortalecer la intimidad.
- Leo: superar antiguos temores permitirá disfrutar de relaciones más saludables.
- Virgo: las amistades y las ilusiones compartidas cobrarán protagonismo.
- Libra: buscá un equilibrio entre tus responsabilidades y tu vida sentimental.
- Escorpio: descubrir nuevos destinos en pareja puede renovar el entusiasmo.
- Sagitario: será importante conversar sobre los límites y compromisos mutuos.
- Capricornio: la empatía facilitará el entendimiento con tu pareja.
- Acuario: las pequeñas demostraciones de afecto mejorarán la convivencia.
- Piscis: el romanticismo y la espontaneidad favorecerán la conexión emocional.
El consejo astrológico para este jueves 26 de noviembre
De acuerdo con las interpretaciones de Jimena La Torre, la jornada propone darles mayor espacio a las emociones, cuidar los vínculos y apostar al diálogo para resolver las diferencias.
La cercanía afectiva y la comprensión serán los principales protagonistas de este jueves.
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