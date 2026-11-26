Vecinos de la zona norte de Roca se llevaron un gran susto durante la madrugada al escuchar fuertes explosiones. La situación motivó varias denuncias y derivó en un operativo para sofocar el incendio de cuatro combis. Las autoridades confirmaron que, afortunadamente, no hubo personas heridas.

Gran incendio en la zona norte de Roca

El episodio se registró minutos después de las 3 de la madrugada, cuando la Policía de Río Negro fue alertada por presuntas explosiones sobre calle Damas Patricias al fondo. Al llegar, el móvil constató un incendio de gran magnitud en un sector de chatarrería.

De inmediato acudió una dotación de Bomberos que montó un operativo para controlar las llamas, las cuales ya afectaban a cuatro vehículos estacionados en un predio de tierras fiscales de libre acceso.

Si bien los rescatistas lograron sofocar el fuego, los rodados sufrieron pérdidas totales. Durante las pericias posteriores, la Policía certificó que los autos estaban vacíos y sin rastros de sustancias inflamables en su interior.

Los efectivos indicaron que intentaron entrevistar a los ocupantes de un puesto ubicado a unos 20 metros y de viviendas linderas, pero no tuvieron éxito. En la causa también intervino la Fiscalía para establecer el origen del siniestro.