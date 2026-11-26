En una entrevista exclusiva con Diario RÍO NEGRO, Ramón Rioseco destacó los logros de su gestión y los proyectos que tiene para el futuro de Cutral Co. Foto: Emiliano Ortiz.

El crecimiento de Vaca Muerta y las expectativas que genera la industria del Gas Natural Licuado (GNL) volvieron a instalar el debate sobre el futuro económico de Neuquén. El intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, planteó la necesidad de aprovechar los recursos provenientes de la actividad petrolera para desarrollar nuevas matrices productivas y evitar una crisis como la que atravesó la comarca petrolera durante la década del 90.

En la entrevista con Diario RIO NEGRO, el intendente realizó un balance de su gestión, repasó las inversiones en infraestructura y analizó el escenario político provincial de cara a las elecciones del 14 de febrero de 2027.

Rioseco aseguró que el municipio mantiene sus cuentas en superávit desde hace aproximadamente 15 años y que durante 2026 alcanzó un resultado récord. «Es muy auspicioso para la ciudad porque puede planificar en el mediano y largo plazo», expresó. En ese sentido, destacó la posibilidad de proyectar el desarrollo urbano, el acceso a la tierra, la construcción de viviendas y el mejoramiento de los espacios públicos.

Energías renovables y las oportunidades del GNL

El intendente confirmó el inicio de la construcción de la ampliación del parque solar, que incorporará 28 megavatios de potencia hasta alcanzar alrededor de 30 MW. Se trata de una iniciativa privada que cuenta con la articulación del municipio para la comercialización de electricidad.

También destacó las expectativas que genera el proyecto de GNL, cuya planta estará ubicada, según indicó, a unos 15 kilómetros de Cutral Co. Sin embargo, advirtió que el petróleo y el gas son recursos no renovables.

En ese sentido, consideró necesario fortalecer la oferta universitaria, la capacitación laboral y la generación de nuevas actividades económicas. Recordó que durante la crisis de los años 90 se perdieron alrededor de 5.000 puestos de trabajo en la comarca.

«Gobernar es pensar para los próximos 50 años«, afirmó, al sostener que la planificación debe trascender los períodos de gestión.

El vínculo con Figueroa y las inversiones en obra pública

El jefe comunal destacó el convenio de convivencia y gobernabilidad que firmó hace tres años con el gobernador Rolando Figueroa. Contrastó el actual vínculo con la Provincia con la relación que mantuvo su espacio político con las anteriores administraciones. «La experiencia que tenemos de 30 años, la verdad que hubo 25 años que nunca nos atendieron», cuestionó.

Entre los resultados del entendimiento mencionó la construcción de establecimientos educativos, viviendas y obras de saneamiento. Una de las principales inversiones es la planta cloacal que beneficiará a Cutral Co y Plaza Huincul, cuyo costo supera los 14 millones de dólares.

En materia de infraestructura, repasó la construcción de una escuela técnica, la finalización de las instalaciones del Instituto de Formación Docente N° 14 y la inauguración de un centro deportivo. Además, indicó que actualmente se encuentran en ejecución otros dos centros deportivos y 200 viviendas.

El intendente defendió la continuidad de la obra pública y destacó la importancia de mantener un equilibrio entre la administración de los recursos y las necesidades de la población.

El armado electoral de Rioseco

El acuerdo de gobernabilidad derivó en un entendimiento electoral entre el Frente y la Participación Neuquina y el oficialismo provincial. El partido de Rioseco acompañará a Figueroa con colectoras de diputados provinciales y, en algunos casos, de concejales. Por su parte, el gobernador respaldará al espacio municipal.

«Es un acuerdo recíproco de entendimiento, cada uno conservando sus ideales, sus espacios políticos y su independencia partidaria», explicó.

La misma modalidad se acordó con el intendente de Neuquén capital, Mariano Gaido. Ambas fuerzas presentarán candidatos propios para acompañar a los oficialismos municipales en sus respectivas ciudades.

Cutral Co busca alternativas al desarrollo petrolero

El intendente reivindicó la creación del parque tecnológico, destinado a impulsar investigaciones vinculadas con el desarrollo industrial y las energías limpias. También destacó las inversiones en arte y cultura para fortalecer la identidad de la localidad y posicionarla como destino turístico.

«No tenemos montaña, no tenemos río, tenemos que tener artistas que fabriquen monumentos», explicó sobre el origen del museo a cielo abierto.

Respecto al monumento a Lionel Messi, Rioseco reveló que el entorno del futbolista estuvo informado sobre el proyecto desde sus inicios y recibió fotografías durante su construcción.

Aunque no hay una visita confirmada, el intendente se mostró expectante: «Yo creo que en algún momento va a pasar por acá«.