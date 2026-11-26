El Ministerio de Economía oficializó el ingreso de Argentina LNG al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) por un desembolso total de US$ 50.750 millones que transformará la infraestructura energética de Neuquén y Río Negro. La medida, oficializada este jueves en el Boletín Oficial mediante la Resolución 2027/2026 firmada por el ministro Luis Caputo, valida la mayor inversión de la historia argentina para producir gas natural licuado en Vaca Muerta y exportarlo desde el Golfo San Matías.

El megaemprendimiento, impulsado por YPF, la petrolera italiana Eni y la firma emiratí XRG, quedó encuadrado bajo la categoría de Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo. Según los parámetros aprobados, la iniciativa proyecta generar ventas al exterior por más de US$ 9.000 millones anuales a partir de 2033, destinando la totalidad de la producción al mercado internacional sin afectar el abastecimiento interno.

El gobernador neuquino, Rolando Figueroa, celebró el avance del proyecto junto al presidente de YPF, Horacio Marín, y destacó la articulación regional mantenida con su par rionegrino, Alberto Weretilneck, para consolidar la salida exportadora por la costa patagónica.

ARGENTINA LNG YA TIENE SU RIGI APROBADO 🇦🇷 Gracias, @HoracioMarin_ok. Cuando trabajamos juntos detrás de un mismo objetivo, suceden cosas buenas para Neuquén, para la región y para la Argentina. La inversión más importante de nuestra historia tiene epicentro en Vaca Muerta. Es el fruto de una estrategia de largo plazo y de la agenda de desarrollo regional que impulsamos junto a @Weretilneck. Neuquén está cambiando: pasamos de extraer recursos, a procesarlos y exportarlos al mundo. En esta nueva etapa, Cutral Co y Plaza Huincul, cuna de nuestra historia petrolera, vuelven a ser protagonistas. Es un desafío generacional y una oportunidad que no vamos a desaprovechar. Porque si le va bien a Neuquén, le va bien a la Argentina. — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) November 26, 2026

Por su parte, Horacio Marín, CEO y Presidente de YPF expresó: «La resolución que aprueba la adhesión de Argentina LNG al RIGI ya fue publicada en el Boletín Oficial. Por eso, quiero agradecer al gobierno Nacional por generar las condiciones para que una inversión de esta magnitud pueda concretarse. Y también a las provincias de Neuquén y Río Negro, protagonistas fundamentales de este proyecto, por el compromiso y el trabajo conjunto».

La resolución que aprueba la adhesión de Argentina LNG al RIGI ya fue publicada en el Boletín Oficial. Por eso, quiero agradecer al gobierno Nacional por generar las condiciones para que una inversión de esta magnitud pueda concretarse. Y también a las provincias de Neuquén y Río Negro, protagonistas fundamentales de este proyecto, por el compromiso y el trabajo conjunto. Mi agradecimiento especial a los gobernadores @Rolo_Figueroa y @Weretilneck por acompañar esta visión y trabajar juntos para hacerla realidad. Argentina LNG representa una oportunidad única que va a generar empleo, inversiones, desarrollo para las economías regionales y nuevas oportunidades para miles de familias. Y la aprobación del RIGI es un paso gigante para seguir avanzando. Lo que hoy construimos juntos va a transformar el futuro de Neuquén, Río Negro y de todo nuestro país. #YPF #EnergíaArgentina #YPFClaseMundial #RIGI — Horacio Marín (@HoracioMarin_ok) November 26, 2026

Qué obras se harán en Neuquén y Río Negro

El despliegue operativo de Argentina LNG abarcará toda la cadena de valor hidrocarburífera, conectando los yacimientos de la cuenca neuquina con el océano Atlántico a través de un corredor industrial inédito. En territorio neuquino, las titulares del proyecto, las sociedades MIDCO ARLNG I SA y UPCO ARLNG I SA, perforarán unos 1.416 pozos horizontales de gas rico en las áreas Meseta Buena Esperanza I y II, Las Tacanas I y II y Aguada Villanueva Norte.

Además de la extracción, en Neuquén se levantará una planta de tratamiento primario denominada Complejo Industrial Neuquén. Figueroa subrayó el impacto territorial de esta etapa para la comarca petrolera: «Neuquén está cambiando: pasamos de extraer recursos, a procesarlos y exportarlos al mundo. En esta nueva etapa, Cutral Co y Plaza Huincul, cuna de nuestra historia petrolera, vuelven a ser protagonistas».

Desde esa planta partirán un gasoducto de 48 pulgadas y un poliducto de 24 pulgadas, ambos de 524 kilómetros de extensión, que cruzarán la estepa hasta llegar al Complejo Industrial Río Negro, ubicado en cercanías del Golfo San Matías. Allí se construirán plantas de fraccionamiento, tanques de almacenamiento e instalaciones portuarias para exportar GNL y líquidos asociados como etano, propano, butano y gasolinas.

El eslabón final consistirá en dos unidades flotantes de licuefacción de 6 millones de toneladas anuales cada una, que operarán amarradas en el golfo rionegrino.

Etapas de inversión, empleos y plazos del proyecto

El cronograma oficial aprobado por la cartera económica divide el desembolso de US$ 50.750 millones en dos grandes fases de ejecución que se extenderán hasta mediados de siglo, con metas estrictas de cumplimiento:

Primera etapa (2027-2030): Demandará una inversión de US$ 26.377 millones (con un tramo inicial de US$ 25.000 millones entre 2027 y 2030 según el reporte ministerial) destinada a construir las plantas industriales, los dos ductos de 524 kilómetros, los barcos licuefactores y hasta 200 pozos. La puesta en marcha comercial de la primera unidad flotante está prevista para el 30 de junio de 2030 .



Demandará una inversión de (con un tramo inicial de US$ 25.000 millones entre 2027 y 2030 según el reporte ministerial) destinada a construir las plantas industriales, los dos ductos de 524 kilómetros, los barcos licuefactores y hasta 200 pozos. La puesta en marcha comercial de la primera unidad flotante está prevista para el . Segunda etapa (2031-2050): Contempla otros US$ 24.372 millones para continuar el desarrollo intensivo de los yacimientos neuquinos y el mantenimiento de la infraestructura. El segundo buque licuefactor entrará en operación comercial el 30 de junio de 2031 .



Contempla otros para continuar el desarrollo intensivo de los yacimientos neuquinos y el mantenimiento de la infraestructura. El segundo buque licuefactor entrará en operación comercial el . Generación de empleo: Durante la fase de construcción se crearán alrededor de 20.000 puestos de trabajo directos e indirectos por año, con picos que alcanzarán los 40.000 empleos , mientras que la etapa operativa sostendrá 8.000 puestos permanentes.



Durante la fase de construcción se crearán alrededor de directos e indirectos por año, con picos que alcanzarán los , mientras que la etapa operativa sostendrá permanentes. Compre local: El plan compromete que cerca del 45% de los bienes y obras provengan de proveedores locales, superando ampliamente el piso del 20% que exige la normativa del RIGI.

Beneficios fiscales y estabilidad hasta 2061

Para asegurar el flujo de capitales, el Gobierno nacional otorgó a las sociedades vehículos del proyecto una extensión de la estabilidad tributaria, aduanera, cambiaria y regulatoria por 30 años contados desde la puesta en marcha de cada fase. De este modo, el blindaje regirá hasta el 30 de junio de 2060 para la primera etapa y hasta el 30 de junio de 2061 para la segunda.

Las compañías declararon compromisos de inversión por US$ 6.397 millones y US$ 8.290 millones para los dos primeros años, cifras que exceden el mínimo legal exigido, cuya fecha límite de cumplimiento vence el 31 de diciembre de 2028. Asimismo, la resolución convalida la cláusula de arbitraje internacional revisada por la Procuración del Tesoro de la Nación.

Tras cumplirse el ingreso formal el 19 de noviembre y recibir el aval del Comité Evaluador al día siguiente, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) deberá asignar una CUIT especial a cada firma para habilitar los beneficios impositivos, mientras que el Banco Central (BCRA) instrumentará los incentivos cambiarios correspondientes.