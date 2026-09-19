Patentamientos de autos 0 km: septiembre trae una señal de recuperación, aunque los números todavía exigen cautela

Después de un julio y un agosto que no cumplieron con las expectativas de recuperación, septiembre empieza a mostrar señales diferentes para el mercado de autos 0 km. Los primeros datos del mes sugieren una mejora en el ritmo de patentamientos, aunque todavía es prematuro hablar de una recuperación consolidada. La clave estará en determinar si el nivel de actividad alcanzado durante los primeros días puede sostenerse hasta fin de mes.

A diez días del inicio del período, los Registros del Automotor contabilizan 13.440 unidades ingresadas al sistema de altas, es decir, vehículos que ya fueron patentados. El número representa un incremento nominal del 42% frente a las 9.466 unidades registradas al 10 de agosto pasado.

Sin embargo, la comparación cambia cuando se toma como referencia septiembre de 2025. Al 10 de septiembre del año pasado se habían patentado 15.264 vehículos, por lo que el resultado actual implica una caída interanual del 12%.

Aun así, el dato de septiembre puede interpretarse dentro de una tendencia de mejora relativa. Agosto había terminado con una baja interanual del 19% en las matriculaciones, mientras que julio había registrado un retroceso todavía mayor, del 30,3%. En ese contexto, el resultado parcial de septiembre muestra, al menos por ahora, una reducción de la magnitud de la caída.

El calendario modifica la foto inicial

El crecimiento del 42% requiere, no obstante, una lectura más cuidadosa. La comparación entre los primeros diez días de septiembre y agosto no se realiza sobre la misma cantidad de jornadas hábiles: septiembre acumuló ocho días de operaciones, mientras que agosto había contabilizado apenas seis, debido a que comenzó durante un fin de semana y tuvo otro fin de semana dentro de ese período.

Por eso, comparar los números acumulados sin considerar los días efectivamente trabajados puede sobredimensionar el crecimiento. “Cuando la muestra es muy chica, como la de una semana de operaciones, dos días es un abismo de diferencia. De hecho, los dos primeros días del mes suelen tener menores ventas porque todavía no están definidos los precios de todas las marcas, entonces recién el día 3 arranca el ritmo de operaciones medianamente normales”, explicaron fuentes del sector.

Los propios registros diarios parecen respaldar esa observación. Durante los dos primeros días hábiles de septiembre se patentaron entre 1.350 y 1.450 vehículos por jornada. A partir de entonces, el ritmo comenzó a acelerarse hasta alcanzar las 1.915 unidades en el último día hábil incluido en este corte.

Si se eliminan esos dos últimos días de septiembre para establecer una comparación equivalente —seis jornadas contra seis—, el resultado es considerablemente más moderado: 9.664 patentamientos frente a los 9.466 de agosto. La diferencia se reduce así a un 2,2%.

Una mejora que todavía debe confirmarse

La distancia entre el crecimiento nominal del 42% y el 2,2% ajustado por días hábiles muestra hasta qué punto un corte tan temprano puede ofrecer una fotografía distorsionada de la actividad.

Pero el dato también contiene un elemento positivo: los mejores registros diarios de septiembre superaron a los máximos observados en agosto. A partir de ese comportamiento, las estimaciones del sector proyectan para septiembre una mejora cercana al 4,5% respecto del mes anterior.

Si ese ritmo se mantiene durante el resto del período, el mercado podría superar los 46.500 patentamientos en septiembre. La cifra, de todos modos, dependerá de que la aceleración observada en los últimos días no sea solamente un efecto de arranque de mes y pueda sostenerse durante la parte final del mes.