«Amor de Balcones»: la historia de la primera serie animada LGBTIQ+ creada en la Patagonia

Dos tipos en un balcón se miran, se tocan, se besan, se aman. Entre miradas, gestos y suspiros, una pregunta: ¿es posible enamorarse sin decir una palabra? La respuesta está en “Amor de Balcones”, la primera animación LGBTIQ+ norpatagónica.



“Amor de Balcones” es el proyecto de animación insignia de La Chacra Producciones emplazada en Fernández Oro y Neuquén, y su división de Cine, una obra que nació de la pluma de Walter Ponzo Ferrari en el ámbito académico del IUPA hace casi veinte años.



Originalmente concebido bajo el título Aviones -a partir de un cuento breve del mismo autor-, el proyecto ha evolucionado hasta convertirse en una propuesta narrativa LGBTIQ+ potente y necesaria para el universo audiovisual actual.

Adán y Evandro son dos jóvenes que viven en departamentos ubicados en rascacielos. Una ciudad enorme e imponente los separa. Pronto se descubren el uno al otro, de balcón a balcón y se gustan. Para juntarse, se proponen fabricar aviones gigantes de papel. En un mundo donde nadie se encuentra, ellos sí lo logran.



Esta historia fue escrita por Ponzo Ferrari en 2008, a partir de un concurso de cortos impulsado por el IUPA, donde por entonces cursaba el segundo año de la carrera de cine. “En un principio, era una idea de cortometraje que escribí para un concursos de cortos. La había dejado escrita, pero lo me mandé por mail, como una especie de mensaje a futuro para mi mismo”, cuenta Ponzo Ferrari. “Quedó en un mail por más de quince años hasta que en 2022 lo rescaté”.



¿Por qué aquella historia de amor entre hombres quedó allí, en en mail que luego viajaría en el tiempo? Por varios motivos. Uno de ellos, pero no el único, fue que su autor no se animó en su momento a presentar una historia de animación LGBTIQ+. “Era previo al matrimonio igualitario”, remarca.

“Mostrar el amor romántico de dos varones es una revancha cultural de amor y visibilización. Amor de Balcones pone en foco la evolución humana en términos de diversidad e integración”. Wálter Ponzo Ferrari, realizador audiovisual.



Pero resultó que tampoco tenía la experiencia ni la estructura ni el conocimiento para abordar una producción ambiciosa en muchos aspectos como la que tenía en mente. “La vine a rescatar en el 2022, cuando yo ya tenía la productora más constituida y como más experiencia como productor audiovisual. Lo armamos como carpeta de corto y lo presentamos en una convocatoria de Río Negro de ese 2022. Era poca plata para hacer un corto de animación, 200 mil pesos, y en ese momento no había inteligencia artificial como herramienta de producción”.



En esta etapa inicial, se sumaron los realizadores Vanina Bustos, Catalina Lucero, Noe Barrios y, desde Morón, Buenos Aires, el ilustrador Facundo Perna Gutiérrez. Con ese equipo, Ponzo Ferrari empezó a construir toda la propuesta de arte dibujando con lápiz y dibujando el entorno de cada personaje. “Teníamos claro que debía ser una animación LGBTIQ+ y veíamos que acá en el IUPA si bien se producía animación, pero nada con perspectiva de género ni de diversidad. Vamos a hacer nosotros un corto, pero nos encantaría que fuera una serie que pueda tener muchos episodios y que pueda ser como algo LGBTIQ+, que tuviera algo de desnudos, de cuestiones sexuales. Como una historia de los varones con personajes que obviamente no son hegemónicos, tienen pancita y tienen pelitos, como que son bien humanos”.

Walter Ponzo Ferrari.



El equipo comenzó a trabajar en el corto en 2022 y no fue hasta fines de 2023, comienzos de 2024 que lo terminaron. Para entonces, la inteligencia artificial ya era una herramienta al alcance de la mano y con mucho potencial, por lo que no dudaron en expandir ese universo.



Aquel corto (les) quedó como un teaser, un primer episodio de una historia que pensaban expandir a más episodios. Pero no fue solo una cuestión de recursos técnicos y creativos lo que los animó, sino también una cuestión de época. “Notamos que el clima social de agresión a la comunidad LGBTIQ+ y cuestiones que iban pasando era como que también ameritaba que una producción así salga, como que había cambiado la época, ¿no? Porque, como te digo, escribí el texto cuando ni siquiera estaba el matrimonio igualitario; lo produjimos en 2022, con el gobierno de Fernández, y como que la idea de expandirlo y publicarlo surgió ya en 2024-2025, cuando estaba el gobierno de Milei y estos ataques a la comunidad LGBTIQ+ desde el discurso del poder”.

Ponzo Ferrari sintió la homofobia de los entornos educativos y eso fue uno de los motivos que lo inspiró a contar esta historia animada. “Como que esto fue una respuesta, escribir sobre algo así fue un poco una respuesta, pero también porque en la producción audiovisual, lo LGBTIQ+ es un nicho”.



“También me pareció que en la animación, sobre todo acá en la Patagonia, hay que innovar, pero con riesgo”, remarca Ponzo ferrari. “Como que yo no puedo pensar en los proyectos si no tienen un riesgo, ¿viste? Por ejemplo, en el IUPA se producen cosas, pero como que todo busca ser muy correcto, moralmente correcto, progresista. Son productos que le temen a que una parte del público te rechace, y yo nunca le tuve miedo a eso. Y eso también, digamos, en mi carrera, a la hora de hacer grupos y trabajar, es como que me ha jugado a favor y me ha jugado en contra”.



“ Siempre me interesó la intimidad de lo LGBTIQ+, pero llevado aun formato, no quiero decir familiar, pero que sea como… En un tiempo pensaba que los productos LGBTIQ+, sobre todo los que no son de animación, siempre tenían que estar asociados al drama, al sufrimiento y con restricciones de mayor de 18 años. Y este producto como que tiene que tener humor, tiene intimidad LGBTIQ+, y siembra cultura, ¿viste? Siembra como un modo de vida, que visibiliza algo que en términos de animación no se ha visto al menos acá en la zona”.



En este momento, el equipo cuenta con el teaser y con el proyecto en etapa de cortometraje que puede funcionar como el episodio 1 de una serie. “En principio nuestro objetivo este año es presentarnos en Ventana Sur, con un pitch de proyectos de animación y buscar gente que quiera aportarle al proyecto en esta etapa en la que está. Por otro lado, tenemos la posibilidad de mostrar el proyecto en las redes. Si bien queremos dosificar lo que se va mostrando en el proyecto, también tenemos posibilidad de producirlo de manera más barata ahora con la inteligencia artificial. La idea es hacer una miniserie con capítulos. Tenemos guionado como lo que sería la primera temporada. El cortometraje está durando dos minutos, entonces estábamos percibiendo que sean como 10 episodios de dos minutos. Y, en total, se puede contar toda la historia en ese tiempo”.

«Amor de Balcones»: ficha técnica

Voces: Antonio Allías y Francisco Knudsen.

Dirección y producción: Walter Ponzo Ferrari Calcumil.

Animador: Valerio Traverso .

Story Board y Animatic: Alan Maripe.

Dirección de animación: Noelia Barrios.

Diseño de arte: Facundo Perna Gutierrez

Diseño de fondos I: Jerónimo Lautaro Eckerdt.

Diseño de fondos II: Facundo Acosta.

Asesoría animación: Virginia Capitano.

Productora: La Chacra Cine @lachacracine