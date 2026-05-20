Peugeot anticipa el fin del motor térmico y acelera su transición

El CEO de Peugeot, Alain Favey, dejó definiciones contundentes sobre el rumbo de la marca: “Los coches con motor de combustión no durarán para siempre”. Aunque hoy la estrategia combina motores nafteros y eléctricos, la firma ya proyecta un cambio progresivo hacia la electrificación total.

En ese camino, el futuro Peugeot 208 marcará un quiebre: convivirá una generación actual a combustión con una nueva variante 100% eléctrica desde 2027. Según Favey, esta transición busca acompañar a los clientes: “Facilitamos el cambio ofreciendo opciones tradicionales mientras el mercado madura”.

El ejecutivo también destacó innovaciones como el volante Hypersquare, que redefine la conducción urbana. Aun así, reconoció que la adopción total llevará tiempo, ya que no todos los mercados avanzan al mismo ritmo.