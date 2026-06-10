Pintar de rojo las turbinas: la innovación danesa que busca resolver uno de los mayores desafíos de la energía eólica

La energía eólica presenta un gran desafío a resolver para disminuir su impacto en el medio ambiente: buscar la manera de reducir la colisión de las aves contra los aerogeneradores. Para responder ese planteo, se destaca una iniciativa danesa que se pondrá a prueba en un parque eólico neerlandés, cuya solución consiste en pintar una de las aspas de color rojo.

Estos aerogeneradores son otorgados por Vestas, una empresa de Dinamarca que apoyará la iniciativa desarrollada en el proyecto Hollandse Kust West VI, ubicado en Países Bajos y que cuenta con una capacidad de 760 megavatios (MW). Operado por la firma holandesa Ecowende, la idea es parte de un estudio de campo diseñado en colaboración con Waardenburg Ecology, DHI y Robin Radar Systems.

La prueba abarca siete de los 52 aerogeneradores de tipo V236-15,0 MW que se instalarán en el parque eólico marino, a las que se recubrió una de sus aspas de color rojo. Cada una tiene 15 MW de capacidad, y mide 115,5 metros de largo.

¿Por qué se eligió el color rojo?

El objetivo principal de la prueba es analizar si se logra aumentar la visibilidad de las palas para las aves, permitiendo reducir el riesgo de colisiones respecto a las palas grises convencionales.

La elección del rojo es tentativa, ya que aún se desconoce mucho sobre este efecto, incluyendo qué colores y patrones funcionan mejor. En un principio se consideraron otras variables como el negro o el fluorescente, pero se optó por el rojo por su capacidad para evitar el sobrecalentamiento y garantizar la durabilidad de las palas.

Por su parte, la vicepresidenta de Sostenibilidad en Vestas, Lisa Malmquist Ekstrand, afirmó que «este ensayo se basa en la comprensión científica de que las aves marinas evitan en gran medida los aerogeneradores marinos. Al probar medidas adicionales de mitigación como la visibilidad de las palas, podemos fortalecer la base de evidencia y ayudar a elevar el listón para un desarrollo eólico inclusivo a la naturaleza«.

Se optó por el color rojo por su capacidad para evitar el sobrecalentamiento y garantizar la durabilidad de las palas. Foto: Vestas.

El cambio de color en las aspas de las turbinas eólicas no es la única medida que se llevará adelante en el parque Hollandse Kust West VI, para disminuir el posible daño a la fauna marina.

El parque eólico también incluirá un corredor para aves, con mayores espacios entre turbinas y góndolas elevadas para darles más espacio para que pasen por debajo de las aspas. También se recurrirá al control adaptativo de parada y la monitorización por radar. con reconocimiento de especies mediante inteligencia artificial.

Para determinar la eficacia de las medidas, la empresa indicó que aplicará diversas técnicas de monitorización, como radares de aves, cámaras de calor y luz diurna y sensores de impacto.

La instalación de los aerogeneradores entró en marcha

Ecowende anunció que este sábado 30 de mayo se llevó a cabo la instalación del primero de los 52 aerogeneradores del parque eólico situado a 53 kilómetros de la ciudad IJmuiden. Fue realizada por la contratista Van Oord, mediante el buque avanzado de instalación offshore Boreas.

La instalación de los aerogeneradores será realizada por Vestas, que produce los componentes de la turbina y es responsable del transporte y pre-ensamblaje en el puerto de Eemshaven. Allí, se encargará de la instalación y puesta en marcha propiamente dichas, utilizando la experiencia de Van Oord y la grúa principal del Boreas, según se explicó a través de un comunicado.

Además, Van Oord es responsable del transporte e instalación de los 52 pilotes de cimentación que servirán de base para las turbinas eólicas marinas, junto con la colocación de los cables entre las turbinas y la instalación de protección contra la erosión en el lecho marino.

«Estamos encantados de que, con la instalación de la primera turbina, estemos dando un paso concreto hacia un futuro energético sostenible para los Países Bajos en armonía con la naturaleza», afirmó el CEO de la empresa Tjalling de Bruin.

En ese sentido, añadió: «Gracias a la amplia experiencia offshore de Vestas y Van Oord, confiamos en que podemos realizar este parque eólico de forma segura y a tiempo. Al mismo tiempo, esperamos implementar juntos las innovaciones ecológicas que hacen que Ecowende sea tan especial».