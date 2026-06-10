Neuquén multiplicó por cinco las inspecciones ambientales en áreas clave durante abril

Las tareas son llevadas a cabo por la secretaría de Ambiente y Recursos Naturales de la Provincia. Foto: gobierno de Neuquén.

Las tareas de control y monitoreo ambiental en el territorio neuquino se intensificaron durante abril. En total, se realizaron 511 inspecciones en actividades vinculadas al sector hidrocarburífero, residuos especiales, minería y desarrollo sostenible, según indicó el gobierno de Neuquén.

Estas tareas son llevadas a cabo por la secretaría de Ambiente y Recursos Naturales de la Provincia, a través de la dirección provincial de Fiscalización y Control de Procesos.

Los datos indican un crecimiento considerable de la actividad fiscalizadora a comparación de abril de 2025, cuando se realizaron 91 inspecciones. De esta manera, la cantidad de controles realizados aumentó un 462% en términos interanuales, según indicó el gobierno.

Durante abril de 2026 se recibieron 607 solicitudes de inspección, de las cuales 542 estuvieron relacionadas con fiscalización de hidrocarburos, residuos especiales y minería. Los 65 restantes correspondieron a fiscalización ambiental y desarrollo sostenible dentro del ámbito ganadero.

El dato 462% Fue el aumento interanual de los controles realizados por la Provincia: en abril se efectuaron 511, mientras que en el mismo mes de 2025 se hicieron 91.

Del total de inspecciones efectivamente realizadas, 478 estuvieron vinculadas a actividades vinculadas a hidrocarburos, residuos especiales y minería, mientras que 33 correspondieron a controles ambientales y de desarrollo sostenible. Esto representa una cobertura del 84% de las inspecciones solicitadas para el período.

En el sector hidrocarburífero, los controles incluyeron el seguimiento de incidentes ambientales, la fiscalización de equipos de torre, relevamientos de instalaciones, canteras y programas de monitoreo ambiental. En este sentido, se realizaron 52 inspecciones asociadas al seguimiento de incidentes, 90 vinculadas a equipos de torre y 336 correspondientes a otras acciones de control y monitoreo.

Desde la dirección provincial de Fiscalización y Control de Procesos destacaron que en este último grupo se logró una cobertura superior que se planifico en un inicio gracias al relevamiento y control integral de instalaciones en el yacimiento Aguada San Roque, operado por TotalEnergies.

La comparación con abril de 2025 también muestra un crecimiento significativo en todos los segmentos de fiscalización. Las inspecciones en actividades hidrocarburíferas, residuos especiales y minería pasaron de 76 a 478 controles, mientras que las vinculadas a fiscalización ambiental y desarrollo sostenible aumentaron de 15 a 33 inspecciones.

Asimismo, los controles asociados al seguimiento de incidentes, canteras y programas de monitoreo crecieron de 60 a 388 intervenciones, y las inspecciones sobre equipos de torre pasaron de 16 a 90 durante el mismo período.

En relación a estos resultados, la Provincia aseguró que los mismos reflejan el fortalecimiento de sus capacidades de fiscalización ambiental, orientadas a garantizar el cumplimiento de la normativa vigente, prevenir impactos ambientales y acompañar el desarrollo de las actividades productivas bajo criterios de sostenibilidad y control permanente.