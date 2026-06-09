H&P y GeoPark firmaron un acuerdo de perforación por tres años para desarrollar Vaca Muerta

Las compañías H&P (Helmerich & Payne) y GeoPark anunciaron la firma de un acuerdo de perforación por tres años para operar en Vaca Muerta, uno de los principales reservorios de hidrocarburos no convencionales de Argentina.

GeoPark y H&P sellaron un acuerdo para perforar en Vaca Muerta

Según informaron ambas empresas en un comunicado conjunto, el convenio contempla el despliegue de un equipo FlexRig con tecnología integrada y servicios asociados de perforación para acompañar el desarrollo de los bloques Loma Jarillosa Este y Puesto Silva Oeste, operados por GeoPark.

Las operaciones están previstas para comenzar hacia finales de 2026 y formarán parte de la campaña de perforación de pozos horizontales impulsada por la compañía en la formación neuquina.

De acuerdo con lo informado, el equipo trabajará sobre la plataforma tecnológica de perforación desarrollada por H&P, orientada a mejorar la eficiencia operativa, la consistencia de los procesos y el desempeño de las tareas de perforación.

Felipe Bayón, CEO de GeoPark, destacó la importancia estratégica de Vaca Muerta para la compañía y aseguró que el acuerdo permitirá respaldar el plan de crecimiento de la firma en Argentina.

“Vaca Muerta es un eje central en la estrategia de GeoPark para retomar la senda del crecimiento, y estamos avanzando decisivamente para cumplir nuestro plan”, afirmó el ejecutivo. Además, señaló que la incorporación de un equipo dedicado durante los próximos tres años constituye un paso clave dentro del programa de inversiones presentado en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Por su parte, Mike Lennox, vicepresidente ejecutivo de Operaciones Terrestres del Hemisferio Occidental de Helmerich & Payne, sostuvo que Argentina representa una de las regiones con mayor potencial de crecimiento dentro de la cartera global de la compañía.

“Esta alianza con GeoPark refleja ese impulso. Nos enorgullece aportar la experiencia, la tecnología y los equipos de perforación necesarios para contribuir al desarrollo de sus activos en Vaca Muerta”, indicó.

Las empresas remarcaron que el acuerdo representa un hito para ambas organizaciones. En el caso de GeoPark, supone la incorporación de su primer equipo de perforación dedicado en Argentina para el desarrollo de recursos no convencionales.

Para H&P, en tanto, el convenio implica ampliar su cantidad de equipos activos en el país y fortalecer su presencia operativa en Vaca Muerta, considerada una de las cuencas shale más relevantes a nivel mundial.

La iniciativa se enmarca en los planes de expansión de las compañías en el mercado energético argentino y en el crecimiento de la actividad no convencional en la Cuenca Neuquina, que concentra gran parte de las inversiones del sector hidrocarburífero nacional.