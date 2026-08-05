Ranking de modelos más vendidos en julio

Las pick ups y SUV dominaron el ranking de modelos más vendidos, con la Hilux a la cabeza.

El mercado automotor argentino volvió a mostrar señales de debilidad durante julio. En total, se patentaron 43.758 vehículos 0 km, lo que representó una baja del 30,3% frente al mismo mes de 2025. En la comparación mensual, también se evidenció una contracción, con un descenso del 7,7% respecto a junio, confirmando una tendencia de menor dinamismo.

El desempeño del sector se da en un contexto de consumo retraído y acceso limitado al crédito, factores que impactan directamente en la compra de bienes durables como los autos. En este escenario, la demanda continúa ajustándose y condiciona el volumen total de operaciones.

En el acumulado de los primeros siete meses de 2026, el mercado registra una caída del 12,8%, lo que refleja un año con menor actividad en comparación con el mismo período anterior. La combinación de ingresos reales presionados y financiamiento más restringido aparece como uno de los principales obstáculos para la recuperación.

La estructura del mercado y el peso de los importados

Durante julio, la composición del mercado se mantuvo sin grandes cambios. Los vehículos importados representaron el 69% de los patentamientos, mientras que el 31% restante correspondió a unidades de producción nacional. Esta relación evidencia el peso que continúan teniendo los modelos provenientes del exterior dentro de la oferta local.

A nivel competitivo, el comportamiento fue heterogéneo. Algunas marcas lograron sostener posiciones dentro del ranking, mientras que otras registraron caídas más pronunciadas en participación. Sin embargo, más allá de estos movimientos, el dato central es que la baja fue generalizada y alcanzó a prácticamente todos los segmentos.

En paralelo, las automotrices continúan implementando bonificaciones, descuentos y planes comerciales con el objetivo de sostener la demanda, aunque estas estrategias todavía no logran revertir la tendencia.

Los 10 vehículos más vendidos

1. Toyota Hilux – 2.812 unidades

2. Fiat Cronos – 2.122 unidades

3. Ford Ranger – 1.768 unidades

4. Ford Territory – 1.564 unidades

5. Toyota Yaris Cross – 1.339 unidades

6. Volkswagen Tera – 1.199 unidades

7. Peugeot 208 – 1.190 unidades

8. Volkswagen Amarok – 1.178 unidades

9. Toyota Yaris – 1.101 unidades

10. Chevrolet Tracker – 1.007 unidades

El ranking vuelve a mostrar una tendencia consolidada en el mercado local: el predominio de las pick-ups y los SUV, que mantienen una fuerte participación dentro del total de ventas. Este tipo de vehículos continúa siendo elegido por su versatilidad, tanto para uso urbano como para actividades laborales.

Las 10 marcas más vendidas en julio

1. Toyota – 7.102 unidades

2. Fiat – 5.244 unidades

3. Volkswagen – 5.073 unidades

4. Ford – 4.165 unidades

5. Chevrolet – 3.704 unidades

6. Peugeot – 2.452 unidades

7. Renault – 2.425 unidades

8. Citroën – 1.671 unidades

9. Jeep – 1.086 unidades

10. Nissan – 999 unidades

En este contexto, las marcas líderes lograron sostener su posicionamiento, aunque con volúmenes menores en comparación con el año anterior. La competencia se mantiene activa, pero dentro de un mercado más reducido.

En síntesis, julio dejó un escenario de contracción en el mercado automotor, donde la caída en los patentamientos convive con una estructura de liderazgo relativamente estable. La evolución de los próximos meses dependerá en gran medida de una eventual recuperación del crédito y de una mejora en las condiciones económicas generales, factores clave para impulsar nuevamente la demanda.