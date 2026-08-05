Qué pasa con el combustible nuclear: el papel de las piletas de almacenamiento en las centrales nucleares argentinas

Las piletas de almacenamiento forman parte del diseño original de toda central nuclear y permiten enfriar y resguardar el combustible usado bajo estrictos controles de seguridad. Foto gentileza,

El funcionamiento de una central nuclear no termina cuando el combustible deja de generar energía dentro del reactor. Desde el momento en que concluye su vida útil, comienza una nueva etapa prevista desde el diseño de la instalación: el almacenamiento seguro del combustible irradiado.

Para ello, todas las centrales nucleares cuentan con piletas de almacenamiento, estructuras especialmente construidas para recibir los elementos combustibles una vez retirados del reactor. Se trata de instalaciones ubicadas dentro de la zona controlada de cada planta, con paredes de hormigón revestidas y llenas de agua, donde el combustible permanece completamente sumergido.

En estas piletas, los elementos combustibles son colocados en soportes diseñados específicamente para mantenerlos de forma ordenada y segura. Esta disposición facilita su monitoreo permanente y garantiza que el proceso se desarrolle bajo condiciones controladas.

El agua cumple un papel fundamental durante esta etapa. Su primera función es absorber el calor residual que continúa emitiendo el combustible incluso después de haber sido retirado del reactor. Ese enfriamiento es necesario para reducir gradualmente su temperatura.

Además, el agua actúa como una barrera natural frente a la radiación. Gracias a sus propiedades físicas, funciona como un escudo eficaz que protege tanto al personal como al ambiente, convirtiendo a las piletas en un sistema seguro para el almacenamiento inicial del combustible usado.

La permanencia del combustible en estas instalaciones no es breve. Dependiendo de las características del material, los elementos permanecen allí durante varios años, el tiempo necesario para que disminuyan progresivamente tanto el calor residual como los niveles de radiación.

Este procedimiento no es exclusivo de la Argentina. Forma parte de la operación habitual de las centrales nucleares en todo el mundo y está contemplado en los estándares internacionales de seguridad para la gestión del combustible irradiado.

En el país, las tres centrales nucleares cuentan con sus propias piletas de almacenamiento.

Las tres centrales nucleares de Argentina se distribuyen entre las provincias de Buenos Aires y Córdoba. El complejo Atucha, integrado por las plantas Atucha I y Atucha II, se encuentra en la provincia de Buenos Aires, específicamente en la localidad de Lima, dentro del partido de Zárate, a unos 100 kilómetros al noroeste de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por su parte, la central de Embalse está ubicada en la provincia de Córdoba, emplazada en la costa sur del Embalse del Río Tercero, en el departamento de Calamuchita, aproximadamente a 110 kilómetros al sudoeste de la capital cordobesa.

Una vez finalizada la etapa que involucra a las piletas, el combustible es trasladado a sistemas de almacenamiento en seco, que también se encuentran dentro de los predios de cada planta y continúan bajo monitoreo y supervisión permanente.

De esta manera, el ciclo del combustible nuclear se desarrolla íntegramente dentro de las instalaciones de las centrales, siguiendo protocolos específicos y controles continuos destinados a garantizar la seguridad de los trabajadores, la población y el entorno.