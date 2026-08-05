El Banco de Leche Humana cumple una década y tendrá casa propia en Cutral Co

El banco de Leche Humana que desde hace diez años fue creado en Cutral Co tendrá su propio edificio en poco tiempo más. La construcción de este espacio permitirá potenciar el desarrollo del equipo que procesa la leche que las madres comparten y que es pasteurizada para ser entregada a los bebés en estado crítico de las las neonatologías de la provincia.

Con el lema «Lo que fortalece funciona» se celebra la semana mundial de la lactancia materna, que en Neuquén se prolongará durante todo el mes. A lo largo de esta década y hasta ahora son 3.764,4 litros de leche que procesó este banco y que recibieron 3.935 bebés internados.

En 2016, cuando el proyecto impulsado por los médicos pediatras Alejandra Buiarevich y Martín Sapag, tomó forma, pocos sabían de qué se trataba un banco de leche humana. Y sobre todo, el impacto positivo en los recién nacidos que se encuentran internados en estado crítico -prematuros fundamentalmente- y no pueden ser amamantados.

Hoy, en la provincia de Neuquén se lograron formar 65 nodos de recolección. Es decir, la institución que permite en varios puntos de la provincia recolectar la leche donada de las madres. Durante este mes, habrá actividades abiertas a la comunidad y para el propio personal de salud.

«Estamos trabajando mucho porque queremos pasteurizar lo que más se pueda para abastecer a todas las neonatologías con la leche humana pasterurizada», dijo la médica Buiarevich. Es porque en poco tiempo más deberán hacer la mudanza al espacio construido en el mismo predio del hospital de Complejidad Media, en Cutral Co, sobre el ala oeste.

«La idea es que no haya ningún faltante en esos días, y que en dos semanas podamos hacer el traslado. Hay que coordinar una logística con los sectores de mantenimiento, electromedicina, informática, y coordinar cómo se hará el traspaso porque debemos atravesar por un área pública», acotó la médica.

La leche pasteurizada está destinada a aquellos niños que nacen con las siguientes condiciones: prematuros extremos; bajo peso: menores de 1500 gramos; inmunodeprimidos; post-quirúrgicos; mamás con HIV; madres con ingreso terapia intensiva; huérfanos; con errores metabólicos; trasplantados de órganos; síndrome de malabsorción; y todo paciente con rescripción médico nutricional.

En General Roca funciona otro banco de leche y son los dos únicos en Patagonia.

Cómo funciona el banco de Leche Humana

El funcionamiento del banco de Leche Humana se asemeja a un preciso mecanismo, donde la solidaridad es el factor principal. La madre que está en el período de lactancia resuelve compartir una porción de su leche para donarla.

«Hay un concepto que aprendimos de las mamás y es que no tienen excedentes, sino que comparte el alimento de su hijo con otro que está crítico en la terapia neonatal. Está bueno tener la simbiosis de la mamá y las familias, esta preocupación que se tiene para una lactancia exitosa», aclaró la pediatra.

A partir de ahí empiezan a funcionar los engranajes. «La donación de leche llega de las mamás que están lactando, pero también de las que perdieron a su bebé», dijo la enfermera Miriam Gallegos. «O de aquellas que sus propios hijos estuvieron en estado crítico y recibieron la leche humana pasteurizada. Una vez de alta con sus niños recuperados tienen el deseo de compartir la leche», agregó la nutricionista Astrid Henoch.

El Banco de Leche Humana de Neuquén convoca a donantes. Foto: Gentileza

En Neuquén, el gran centro de stock es el hospital Bouquet Roldán, que se encarga de hacer toda la logística para recibir las donaciones que hacen las madres neuquinas y distribuir luego las leches pasteurizadas. En la capital hay 11 centros de recolección de leche. Entonces, una vez por semana viajan desde Cutral Co a Neuquén para entregar la leche que se pasteurizó y se recibe la colectada.

En Cutral Co y Plaza Huincul un día a la semana hacen el recorrido por los domicilios y realizan dos pasteurizaciones y hasta tres por semana con todo lo recolectado. En total, hay 65 nodos que tendieron la red de leche humana en la provincia y que la envían aquí para su pasteurización.

Después de diez años de vida, la mayoría de las mujeres escucharon qué es el banco, pero no cómo es el trabajo. «Les explicamos en las charlas que no es necesario que sea un frasco lleno, ni todos los días. Es solo el volumen que puedan», relató la enfermera Daiana Quintana.

El banco funciona desde su creación en 2016 en el hospital de Complejidad Media. (Foto: archivo)

Se requiere más de 30 mililitros para que cuando se hace la clasificación y análisis, se confirme que está en condiciones de ser pasteurizada y luego entregada a las neonatologías. Tampoco es que deben acudir al hospital para extraerse la sangre de control, porque cada tres meses, en el mismo momento que retiran la leche, en el mismo domicilio se hace la extracción.

«Es una responsabilidad compartida, y hay compromiso de poder hacer esta tarea extramuros. Así se hace en Cutral Co, Plaza Huincul, Añelo, Centenario y Zapala, por ejemplo. Es una propuesta interdisciplinaria que se da entre enfermería, nutrición, bromatología, los médicos. Es una convivencia óptima que necesita la comunidad: alcanzarle el frasquito estéril y después las chicas sacarles sangre en domilicilio.», acotó Buiarevich.

«Se intenta que la mamá esté cuidada. Si bien no se da nada a cambio, si que sea más llevadera, de hacerle masajes, una lactancia respetada, feliz, acompañada. Hemos llegado a reunir más de dos litros d eleche por recorrido», apuntó Miriam Gallegos.

El equipo que conforma el BLH está integrado, además de Buiareviech, Sapag, Gallegos, Hechoch y Quintana, por Laura Alday, ingeniera en Industrias Alimentarias; Juan Troncoso (nutricionista); Graciela Palma, Belén San Martín (enfermería); la bromatóloga, Yamila De La Sierra; Daniela Alarcón (secretaria). Los bioquímicos Ana Carolina Deconstanzi, Nancy Hued, Gabriela Firman, Jorge Bascur y, Alejandro Martín; las auxiliares Anahí Vasquez, Valeria Matus y Viviana Lillo.

Banco de Leche Humana en Cutral Co (gentileza)

Actividades para compartir con la comunidad

A lo largo de este mes, cada uno de los lugares realizará su propuesta según lo haya definido. En el caso del banco de Leche, la reunión será el tradicional té compartido que fue fijado para el 28 de agosto, a las 17 horas en el local de Carlos H. Rodríguez y Roca.

La capacitación en consejería en lactancia para el servicio de gabinete y de servicio de partos del hospital de Complejidad Media, durante el lunes y martes. El jueves 6 será en el CDI Gajitos de Ternura de Plaza Huincul. En la misma jornada en la Universidad Nacional del Comahue habrá un «conversatorio Lactancia Humana y Soberanía Alimentación», una actividad virtual.

El 10 de agosto seguirá la capacitación en el servicio de vacunatorio del hospital de Complejidad Media. El 12 de agosto a las 14, la formación será en jardínes maternales de Neuquén capital, siempre con el lema «Lactancia materna para un comienzo de vida sostenible: fortalecer lo que funciona».

Como será el banco de Leche Humana

El edificio propio para este servicio es un paso fundamental para su desarrollo y tarea. La obra comenzó a fines del año pasado y con un presupuesto de $1.431.739.000.

Se levantaron -sobre avenida Schreiber y Las Lengas- 378 metros cuadrados de los que 314 estarán cubiertos. La propuesta edilicia fue diseñada para que exista una circulación cómoda y para la recepción de la leche donada por las madres. El plazo de ejecución fue planteado en ocho meses, por lo que ya está a punto de ser entregado.

El lugar tendrá un consultorio de lactancia específico para recibir a las madres y brindar el apoyo y promoción para que tenga una lactancia exitosa. Ahora, el consultorio es sin turno, de lunes a viernes de 8 a 13, vienen a demanda, y cuando se encuentre uno disponible.

La lactancia materna se promueve en los sistemas públicos y privados. (Foto: gentileza)

Entre las mejoras que tendrá el BLH figura una sala específica para la liofilización. Es una técnica que consiste en extraer el agua para hacer leche en polvo. Es un avance tecnológico porque facilita el almacenamiento y el traslado de la leche materna procesada, sin necesidad de refrigeración, como lo es hasta ahora, según explicaron los profesionales médicos.

«Imaginamos un espacio bonito para abrazar a la mamá y que sea accesible. Con un espacio de juego para el niño, ambientado y pensado», concluyeron.

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