Alerta naranja por nieve y amarilla por lluvia en Neuquén este miércoles 5: cuál rige también en Río Negro

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla por lluvia en Neuquén y Río Negro para este miércoles 5 de agosto. A la vez, sacó otra advertencia que se eleva a «naranja» por nieve. Cuáles son las zonas afectadas y los peores horarios.

«El área será afectada por lluvias persistentes de intensidad variable. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, pudiendo ser superados de manera puntual. En zonas mas elevadas no se descarta la probabilidad de precipitación en forma de nieve», indica el parte.

Del lado rionegrino, las zonas que estarán bajo alerta únicamente en horas de la noche son:

Este de El Cuy.

General Roca.



Por su parte, en Neuquén, las zonas que estarán bajo alerta durante toda la tarde son:

Este de Loncopué.

Este de Picunches.

Este de Ñorquín.

Oeste de Añelo.

Oeste de Pehuenches.

Sur de Chos Malal.

Sur de Minas.

Catán Lil.

Collón Curá.

Zapala.

Cordillera, Zona baja y Sur de Aluminé.

Cordillera y Zona baja de Huiliches

Cordillera y Zona baja de Lácar.

Los Lagos.





Después, las que la alerta se extenderá desde la tarde hasta la noche inclusive es en:

Confluencia.

Este de Añelo.

Este de Pehuenches.

Picún Leufú.



Mapa de alertas por lluvias del SMN para este miércoles 5 de agosto.

Alerta por nieve en Neuquén este miércoles 5 de agosto: en dónde se eleva a «naranja»

El SMN también emitió alerta amarilla por nieve en Neuquén. «El área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad. Se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 40 cm pudiendo ser superados en forma puntual. Los mayores acumulados se esperan sobre zonas cordilleranas. No se descarta que por momentos la precipitación se presente en forma de lluvia», precisa el parte del organismo.

Asimismo, en algunos sectores la advertencia se elevará a «naranja», dado a que se prevén «nevadas persistentes y de variada intensidad». Los valores de acumulación estimados son entre 20 y 50 centímetros, aproximadamente. «Los mayores acumulados se esperan en zonas cordilleranas», aclararon.

Las zonas que estarán bajo alerta amarilla durante la tarde y en «naranja» por la noche son:

Cordillera de Aluminé.

Cordillera de Chos Malal.

Cordillera de Loncopué.

Cordillera de Minas.

Cordillera de Picunches.

Cordillera de Ñorquín.



Por su parte, estarán con alerta naranja por nieve únicamente durante la noche en:

Este de Loncopué.

Este de Picunches.

Este de Ñorquín.

Oeste de Añelo.

Oeste de Pehuenches.

Sur de Chos Malal.

Sur de Minas.



Por último, las zonas bajo alerta amarillo por nieve durante la noche de este miércoles son:

Cordillera y Zona Baja de Huiliches.

Cordillera y Zona Baja de Lácar.

Sur y Zona Baja de Aluminé.

Catán Lil.

Collón Curá.

Zapala.

Mapa de alerta por nieve del SMN para este miércoles 5 de agosto.



