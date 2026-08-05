Necrológicas de hoy, miércoles 5 de agosto de 2026

Gariboldi, María Angélica Falleció en Neuquén el 02 de agosto de 2026. Su ahijado Federico Daniel Sartor, junto a su madre Ana María y sus hermanos Alejandro, Luciana y Juan Pablo, la despide con mucho cariño.

SIRI, JORGE ENRIQUE Inmobiliaria Leonor Sátora acompaña a sus hijos y familiares en estos momentos de dolor y ruega por el eterno descanso de su alma. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Parque Las Fuentes.EMPRESA DINIELLO

GODOY, ANSELMO Falleció en Neuquen el día 2 de Agosto a la edad de 86 años. CALF participa con dolor su deceso y comunica que sus restos, seran inhumados a las 12:00 hs. en el Cementerio Progreso de Neuquen. SERVICIO SOCIAL CALF

RAVICULE, NELIDA Falleció en Neuquen el día 2 de Agosto a la edad de 84 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociada y comunica que sus restos, serán inhumados a las 10:00 hs. en el Cementerio Central de Neuquen. SERVICIO SOCIAL CALF

MELO MORA, MARGARITA DEL CARMEN Falleció en Neuquen el día 2 de Agosto a la edad de 87 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociada y comunica que sus restos, velados en calle Republica de Italia 3979, serán inhumados a las 11:00 hs. en el Cementerio Progreso de Neuquen. SERVICIO SOCIAL CALF

SOSA, NIDIA RAQUEL Falleció en Neuquen el día 4 de Agosto a la edad de 77 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos, velados en calle Bahia Blanca 546, serán inhumados a las 09:00 hs. del dia 5 de agosto del 2026 en el Cementerio Central de Neuquen. SERVICIO SOCIAL CALF

Cuitiño, Elsa Celia Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de la Sra. madre del Sr. Alberto Julio Molinari, socio Gerente de la DISTRIBUIDORA BRON PLAST S.R.L, acaecido el día 31/07/2026 en la Ciudad de Bahía Blanca a los 96 años rodeada de su amada familia. Directivo y personal de la Firma acompañan a Alberto y familia en tan doloroso momento, elevando una plegaria por su eterno descanso.

Pintos, Raúl 1999 – 2026Estás en nuestros corazones con el mismo cariño que nos diste siempre.Tus hijos, nietos, bisnietos, hermanas y familia toda.A quienes los conocieron, rogamos una oración en su memoria.

GOMEZ VDA. DE MERLO, NANCY EDITH Falleció en General Roca a los 94 años. Sus hijos: Osvaldo y Nancy, sus hijos políticos: Silvia y José Luis, nietos, bisnietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos fueron trasladados al Cementerio Parque Las Fuentes para su cremación, hoy a las 13 hs., previo oficio religioso en la capilla del crematorio.SERVICIO. EMPRESA DINIELLO