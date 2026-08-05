La revolución de la inteligencia artificial llega a la minería de Río Negro: capacitarán equipos para modernizar la gestión provincial

La iniciativa se concretó tras la firma de un acuerdo en la sede de la Universidad de Flores (UFLO), en Cipolletti. Foto gentileza.

La inteligencia artificial se incorporará al trabajo cotidiano de la Secretaría de Minería de Río Negro: desde la semana próxima, los equipos del organismo cursaran una diplomatura orientada a la aplicación de esta tecnología a la gestión pública.

La capacitación brindará herramientas para planificar tareas, elaborar documentos, organizar información y optimizar procesos, en el marco de la modernización del Estado y de los desafíos que plantea el desarrollo productivo de la provincia.

La iniciativa se concretó tras la firma de un acuerdo en la sede de la Universidad de Flores (UFLO), en Cipolletti. Participaron su vicerrector general, Christian Kreber; la presidenta del Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP), Juana Benítez; y el Secretario de Minería, Joaquín Aberastain Oro.

Según destacó el gobierno de Río Negro, el objetivo de esta medida es construir una administración más eficiente, cercana y capaz de responder a los desafíos que plantean las nuevas inversiones energéticas y mineras.

Tras la firma, Benitez indicó: «La inteligencia artificial es una herramienta con la que tenemos que amigarnos y aprender a trabajar. En una provincia que atraviesa una transformación productiva, puede mejorar las tareas de los equipos y también las respuestas que damos a la ciudadanía».

Por su parte, Aberastain Oro señaló que la Secretaría de Minería promueve y financia la diplomatura para que los equipos públicos incorporen herramientas de inteligencia artificial aplicables a su trabajo. «La articulación con el IPAP y la UFLO nos permite fortalecer capacidades, mejorar procesos y preparar al Estado para los desafíos que vienen«, añadió el secretario.

En la misma línea, Kreber explicó que esta será la segunda diplomatura desarrollada junto al IPAP, y puntualizó que «el objetivo es profesionalizar la tarea de los agentes y llevar estas herramientas a su trabajo cotidiano, para generar mayor valor en el trabajo que realizan para los rionegrinos».

«La inteligencia artificial no viene a reemplazar a nadie, sino a potenciar el trabajo de todos. La formación es el puente para hacer un uso adecuado, responsable y eficiente», remarcó.

Cómo será la diplomatura

El trayecto tendrá una modalidad mixta, con instancias sincrónicas y actividades asincrónicas administradas mediante la plataforma educativa del IPAP. El programa combina formación conceptual y ejercicios aplicados a situaciones concretas del trabajo estatal.

En la firma participaron la presidenta del IPAP, Juana Benítez; el Secretario de Minería, Joaquín Aberastain Oro; y el vicerrector general de la UFLO, Christian Kreber. Foto: Gobierno de Río Negro.

Por su parte, la UFLO tendrá a su cargo la responsabilidad académica, la coordinación del equipo docente y el respaldo universitario de la formación. La Secretaría de Minería será el organismo promotor y financiador de la propuesta. Los certificados serán emitidos conjuntamente por la Universidad y el Instituto.

Esta capacitación da continuidad a la primera cohorte de la Diplomatura en Inteligencia Artificial Aplicada a la Gestión Pública, en la que 41 agentes provinciales completaron una formación de 120 horas cátedra y elaboraron proyectos vinculados con necesidades reales de sus áreas laborales.