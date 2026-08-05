Weretilneck participa hoy en Estados Unidos de una reunión con el BID por créditos para Río Negro

El gobernador Weretilneck y el ministro Sánchez estarán hoy frente a frente con el directorio del BID, junto a otros ministros del Gobierno. Archivo

Una delegación de funcionarios rionegrinos participará hoy en la reunión del directorio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Washington, Estados Unidos, donde quedarían aprobados dos importantes financiamientos destinados a programas productivos y al equipamiento del área de Salud.

Estarán presentes el gobernador Alberto Weretilneck, los ministros de Economía, Gabriel Sánchez; de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy; de Salud, Demetrio Thalasselis; la secretaria de Energía, Andrea Confini; y el Director Ejecutivo de la Unidad Provincial de Coordinación y Ejecución del Financiamiento Externo (Upcefe), Martín Camiña.

Las gestiones comprenden un crédito de 85 millones de dólares para obras de riego, electrificación rural y prevención de incendios y otro de 60 millones de dólares para equipamiento, tecnología y modernización de hospitales.

Río Negro transitó todos los pasos administrativos y las instancias técnicas, con misiones del BID que visitaron la provincia, por lo que resta la aprobación final del organismo multilateral de financiamiento para que hacia fines de año se produzcan los primeros desembolsos.

Fuera de esa importante actividad, que es parte central de la agenda de la comitiva oficial en Washington, los funcionarios provinciales tienen previsto algunas reuniones con empresarios interesados en el desarrollo rionegrino y las posibilidades de inversión en diferentes áreas.

El plan productivo

El paquete presentado al BID contempla cinco proyectos estratégicos productivos para distintas regiones. Entre ellos aparece la segunda etapa de ampliación y modernización del sistema de riego del Instituto de Desarrollo para el Valle Inferior (Idevi), con una inversión estimada entre 12 y 14 millones de dólares.

También se incluye la electrificación rural de Guardia Mitre, con un presupuesto de 14 millones de dólares, y la electrificación de Negro Muerto, que demandaría otros 7,5 millones.

A eso se suma el desarrollo del sistema de riego de Margen Norte, entre Chimpay, Darwin y La Cueva de Choele Choel, con una inversión cercana a los 20 millones de dólares.