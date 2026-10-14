Vuelve el Citroën 2CV: el clásico francés será eléctrico y costará unos 15.000 euros

El prototipo mide 3,76 metros de largo, menos que el 2CV clásico, y mantiene el techo curvo y los guardabarros redondeados.(Gentileza)

Citroën prepara el regreso de uno de los modelos más reconocidos de su historia. En el Salón del Automóvil de París 2026, la automotriz presentó el 2 CV Concept, un prototipo que recupera la identidad del clásico automóvil francés, pero con una mecánica completamente eléctrica y una estrategia orientada a reducir los costos de acceso a esta tecnología.

La iniciativa tiene como objetivo ofrecer un vehículo nuevo por unos 15.000 euros. La versión de producción está prevista para 2028 y se fabricará en Europa, con un lugar dentro de la gama situado entre el pequeño Ami y el C3.

Un auto eléctrico barato: el objetivo de Citroën con el nuevo 2CV

Xavier Chardon, CEO de Citroën, explicó que el desafío consiste en recuperar los principios que hicieron popular al modelo original sin limitarse a reproducir su estética. La intención es combinar sencillez, funcionalidad y un precio competitivo, en un contexto en el que el costo sigue siendo una de las principales barreras para quienes evalúan comprar un auto eléctrico.

El proyecto también se relaciona con las iniciativas europeas para promover vehículos eléctricos pequeños y económicos. Para lograrlo, la marca trabaja sobre el peso, la plataforma, los materiales y la cantidad de componentes necesarios para la fabricación.

Diseño del nuevo Citroën 2CV: medidas y rasgos del clásico

El nuevo 2 CV Concept mide 3,76 metros de largo, una dimensión que incluso lo convierte en un vehículo más corto que el modelo original. Su silueta mantiene algunos de los rasgos más característicos del histórico automóvil, como el techo curvo, el parabrisas casi vertical y los guardabarros redondeados.

En el frente sobresalen los faros circulares, acompañados por una firma luminosa LED. El capó incorpora nervaduras inspiradas en el antiguo prototipo TPV, mientras que las llantas de acero de 18 pulgadas remiten al diseño del modelo clásico.

El 2CV Concept conserva el techo de lona de apertura manual y los faros redondos, dos rasgos de identidad del modelo original. (Foto: gentileza)

La parte trasera presenta un portón negro que llega hasta el paragolpes y luces LED ubicadas a ambos lados. La carrocería utiliza un tono denominado Infra Red, con matices rojizos, anaranjados y amarillos.

Otro elemento que podría conservarse en la versión definitiva es el techo de lona con apertura manual, una característica vinculada con la identidad del 2CV. La propuesta busca mantener esa personalidad sin convertir al vehículo en una réplica retro: las referencias históricas conviven con soluciones de diseño actuales.

Cómo es el interior del 2CV eléctrico

El habitáculo sigue el mismo criterio de practicidad. En lugar de un tablero convencional, el prototipo incorpora una estructura cilíndrica que reúne el volante de un solo radio y los principales comandos. El sistema de información Smart Vision se complementa con una pantalla táctil cuadrada de ocho pulgadas, con gráficos inspirados en los cómics.

La distribución interior prioriza los elementos funcionales y suma algunos recursos poco habituales en los autos actuales. Los asientos utilizan la tecnología Advanced Comfort de Citroën, mientras que las puertas tienen tiradores de tela y la consola central se reemplaza por una cesta extraíble.

Volante de un solo radio, pantalla táctil de ocho pulgadas, la radio portátil Radioën y tapicería a cuadros amarillos: así es el interior del nuevo 2CV. (Gentileza)

También se destaca la Radioën, una radio portátil que puede retirarse del vehículo y utilizarse como altavoz fuera del habitáculo. La tapicería retoma el tradicional estampado a cuadros del 2CV, reinterpretado con tonos amarillos.

El techo de lona permite el ingreso de luz natural y refuerza la conexión visual con el modelo histórico. De esta manera, Citroën intenta trasladar al nuevo vehículo una filosofía de uso cotidiano basada en soluciones simples, sin incorporar equipamientos que puedan encarecer innecesariamente el producto.

Motor, batería y autonomía: lo que se sabe del 2CV eléctrico

La automotriz todavía no informó la potencia del motor, la capacidad de la batería ni la autonomía definitiva. Sin embargo, uno de los objetivos del desarrollo es que el vehículo pese alrededor de 1.000 kilos.

La reducción de masa permitiría utilizar una batería más pequeña y económica, con una autonomía pensada principalmente para los desplazamientos diarios. La estrategia apunta a evitar que el tamaño del sistema eléctrico encarezca el precio final.

La parte trasera tiene un portón negro que llega hasta el paragolpes y luces LED verticales a ambos lados. (Gentileza)

El futuro modelo utilizará una plataforma eléctrica nueva, diferente de la arquitectura Smart Car del actual ë-C3 y de la futura STLA One de Stellantis. El desarrollo se vincula con la iniciativa europea E-Car, que busca impulsar la comercialización de vehículos eléctricos compactos y accesibles mediante un marco normativo específico.

También se prevén soluciones destinadas a simplificar el mantenimiento. Entre ellas figuran superficies de carrocería sencillas, componentes fáciles de reemplazar y paragolpes independientes. Citroën trabaja, además, con Michelin en una tecnología de gemelo digital de los neumáticos, diseñada para supervisar su estado y adaptar el comportamiento del vehículo a las condiciones de circulación.

Cuándo llega el nuevo Citroën 2CV y cuánto costará

La llegada del nuevo 2CV está prevista para 2028, aunque todavía no se confirmó la fecha exacta de lanzamiento en cada mercado. Su producción se realizará en Europa y el precio de referencia anunciado ronda los 15.000 euros.

La cifra es un objetivo inicial y no una tarifa definitiva. El costo de la batería, el proceso de fabricación y el equipamiento que finalmente incorpore la versión de serie serán determinantes para alcanzar ese valor.

Con este proyecto, Citroën busca recuperar una denominación histórica y ampliar su oferta de vehículos eléctricos pequeños. La apuesta combina diseño reconocible, dimensiones compactas y una mecánica de cero emisiones, con la intención de acercar esta tecnología a un público más amplio.