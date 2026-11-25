Las motos tipo 110 lideran el mercado con 19.575 unidades, equivalentes a casi seis de cada diez patentamientos.

En un mercado automotor que atraviesa cambios en los hábitos de consumo, las motocicletas de baja cilindrada continúan siendo protagonistas de la movilidad en Argentina. Su utilización para trabajar, estudiar o realizar desplazamientos cotidianos mantiene una demanda significativa y explica buena parte de las operaciones comerciales del sector.

Los últimos registros muestran una característica que distingue al mercado de las dos ruedas: la fabricación nacional tiene una participación ampliamente mayoritaria, mientras que los modelos más económicos concentran la mayor parte de las preferencias.

De acuerdo con el relevamiento de la Cámara de Fabricantes de Motovehículos (CAFAM), durante la primera quincena de noviembre de 2026 se patentaron 32.998 motocicletas y otros motovehículos en todo el país. La cifra representa un promedio cercano a las 2.200 unidades registradas por día calendario, un indicador del volumen de actividad que mantiene el sector durante la recta final del año.

Sin embargo, más allá de la cantidad de operaciones, el dato más significativo aparece al observar el origen de los vehículos comercializados. Del total de patentamientos, 31.906 correspondieron a unidades de fabricación nacional, mientras que solamente 1.092 fueron importadas.

Esto significa que el 96,7% de los motovehículos registrados durante los primeros quince días de noviembre fueron producidos en Argentina, frente al 3,3% proveniente del exterior. La diferencia refleja el peso que tiene la industria local dentro de un mercado orientado principalmente a modelos de uso cotidiano.

A diferencia de otros segmentos del sector automotor, donde la participación de los vehículos importados adquirió mayor protagonismo, en las motocicletas la oferta de fabricación nacional conserva una posición dominante.

Este escenario también está relacionado con las características de la demanda. Los compradores suelen priorizar vehículos que permitan resolver necesidades concretas de movilidad, con consumos reducidos, mantenimiento accesible y facilidad de utilización.

Para quienes recorren diariamente distancias cortas o medianas, las motocicletas representan una alternativa frente al automóvil y al transporte público, especialmente cuando se consideran los gastos de combustible y estacionamiento.

Las motos 110 explican el negocio

El análisis de los patentamientos por cilindrada permite identificar con claridad dónde se concentra la demanda. Durante la primera mitad de noviembre, las motocicletas de entre 101 y 250 centímetros cúbicos acumularon 29.810 registros, equivalentes a poco más del 90% del mercado.

La diferencia con los segmentos superiores es considerable. Las unidades de entre 251 y 500 cc contabilizaron 2.141 patentamientos, mientras que las de 501 a 800 cc alcanzaron 616 operaciones. Esta distribución confirma que el mayor volumen comercial se encuentra en las cilindradas pequeñas y medianas, utilizadas principalmente para desplazamientos urbanos, actividades laborales y recorridos habituales.

Al observar las categorías, las CUB Underbone, conocidas popularmente como motos tipo 110, encabezan las preferencias. Este grupo registró 19.575 unidades, lo que representa aproximadamente el 59,3% del total de motovehículos patentados en el período.

Se trata de motocicletas caracterizadas por su tamaño compacto, facilidad de manejo y orientación hacia el uso diario. Su presencia en las calles responde a una combinación de practicidad y costos de utilización generalmente inferiores a los de vehículos de mayor cilindrada.

En segundo lugar aparecen las motos Street, con 6.088 unidades, una categoría que reúne modelos destinados principalmente a la circulación urbana y al uso cotidiano.

El tercer puesto corresponde a las On-Off, con 5.766 patentamientos, que combinan características para circular sobre asfalto y afrontar caminos de tierra o superficies irregulares. Por su parte, los scooters alcanzaron 1.063 registros, manteniendo una presencia menor frente a las categorías tradicionales.

La distribución evidencia que el mercado argentino no está impulsado principalmente por las motocicletas de alta cilindrada o de carácter recreativo, sino por vehículos que cumplen una función práctica.

La fabricación argentina sostiene las ventas

El predominio de las unidades nacionales también permite observar la importancia que tiene el sector industrial dentro de la actividad comercial. Con más de 31.900 motovehículos de fabricación local registrados en apenas quince días, la producción argentina constituye la principal fuente de abastecimiento del mercado.

No obstante, el origen nacional de una motocicleta no implica necesariamente que todos sus componentes hayan sido fabricados en el país, ya que los procesos industriales pueden incorporar piezas importadas.

En cuanto a la distribución geográfica, Buenos Aires concentra el mayor volumen de patentamientos, seguida por Santa Fe, Córdoba, Tucumán y Chaco. Estas provincias reúnen una parte importante de la demanda, aunque la utilización de motocicletas se extiende a diferentes regiones y ciudades del país.

La combinación de vehículos de baja cilindrada, fabricación nacional y demanda orientada al uso cotidiano define el perfil actual del mercado. Los números de noviembre también permiten dimensionar la distancia entre las categorías más populares y aquellas destinadas a usuarios que buscan mayores prestaciones.

Mientras las motos tipo 110 concentran cerca de seis de cada diez operaciones, los segmentos de cilindrada superior mantienen una participación considerablemente menor.

Con casi 33.000 unidades patentadas en la primera mitad del mes, el mercado de motovehículos conserva un volumen significativo de actividad, aunque será necesario conocer el cierre completo de noviembre para determinar su evolución mensual.

Por ahora, los registros muestran una tendencia clara: las motocicletas de menor cilindrada y la fabricación nacional continúan marcando el ritmo de las ventas en la Argentina.