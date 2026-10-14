Venta de autos usados: crecieron 10% en septiembre y el Gol volvió a ser el más vendido

El mercado de vehículos usados volvió a mostrar movimiento en Argentina durante septiembre. Después de un agosto con menor cantidad de operaciones, las transferencias crecieron y alcanzaron uno de los registros más elevados para ese mes desde que existen estadísticas. Sin embargo, la recuperación mensual todavía no alcanza para revertir la caída que acumula el sector frente a 2025.

De acuerdo con el informe de la Cámara del Comercio Automotor (CCA), durante septiembre se comercializaron 170.768 vehículos usados, frente a las 155.246 unidades registradas en agosto. El resultado representó una mejora del 10% respecto del mes anterior y convirtió a septiembre de 2026 en el segundo mejor de los últimos 31 años para el mercado, cuyo registro estadístico comenzó en 1995.

En la comparación interanual, el desempeño fue prácticamente estable, aunque con una leve variación negativa. En septiembre de 2025 se habían concretado 171.364 operaciones, por lo que el resultado de este año quedó un 0,35% por debajo.

La diferencia se amplía al observar el acumulado. Entre enero y septiembre se transfirieron 1.374.454 vehículos, contra 1.436.656 durante los primeros nueve meses de 2025. De esta manera, el mercado registró una contracción interanual del 4,33%, pese a la mejora que mostraron las cifras del último mes.

Alejandro Lamas, secretario de la CCA, destacó el desempeño de septiembre y señaló que el incremento mensual estuvo acompañado por una mayor disponibilidad de préstamos para la compra de vehículos, una reducción de las tasas de financiación y un ajuste de los precios del mercado.

Ranking: los 10 autos usados más vendidos de septiembre

El ranking de los modelos usados más vendidos volvió a ubicar al Volkswagen Gol y Trend en el primer puesto, con 9.291 unidades transferidas durante septiembre. El modelo mantuvo una diferencia considerable frente a sus competidores y se consolidó como el vehículo con mayor volumen de operaciones del mes.

La Toyota Hilux ocupó el segundo lugar, con 6.443 transferencias, seguida por la Volkswagen Amarok, que alcanzó las 4.771 unidades. Muy cerca quedó la Ford Ranger, con 4.724 operaciones. Así, tres camionetas quedaron entre los cuatro modelos más vendidos, una muestra del peso que mantiene este segmento dentro del mercado de usados.

El quinto lugar fue para el Chevrolet Corsa y Classic, con 4.671 unidades. Luego apareció el Peugeot 208, con 3.898 transferencias, mientras que la Ford EcoSport se ubicó séptima, con 3.394.

El Toyota Corolla quedó en el octavo puesto, con 3.291 operaciones. El listado de los diez primeros se completó con el Ford Ka, que registró 3.118 unidades, y el Fiat Palio, con 3.036.

El Volkswagen Gol y Trend volvió a ser el auto usado más vendido del país, con 9.291 transferencias en septiembre. (Foto: gentileza)

La distancia entre el Gol y Trend y el resto del ranking fue significativa: el modelo de Volkswagen superó por 2.848 unidades a la Hilux. Entre las camionetas, en cambio, la diferencia fue mucho más estrecha, ya que apenas 47 operaciones separaron a la Amarok de la Ranger.

Venta de autos usados por provincia: cómo les fue a Neuquén y Río Negro

La recuperación de septiembre también se reflejó en las jurisdicciones del país, aunque con diferencias en la intensidad de las subas. Santa Cruz encabezó el crecimiento mensual, con un avance del 28,85%, seguida por Tierra del Fuego, con 15,11%, y Chubut, con 14,05%.

En las principales áreas del mercado también se observaron incrementos. Las operaciones aumentaron un 12,83% en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y un 12,47% en la provincia de Buenos Aires. Neuquén registró una mejora del 10,78%, mientras que Córdoba avanzó un 9,02%, Río Negro un 8,61% y Mendoza un 8,10%.

El listado de subas mensuales incluyó también a Chaco, San Luis, Corrientes, Jujuy, Santiago del Estero, La Pampa, Santa Fe, Formosa, Catamarca, San Juan, Tucumán, Entre Ríos y Salta. La Rioja no mostró variaciones frente a agosto. Misiones fue la única provincia con una caída, del 0,59%.

El panorama cambia cuando se considera el acumulado de los primeros nueve meses del año frente al mismo período de 2025. Según el informe de la entidad, algunas jurisdicciones lograron mantenerse en terreno positivo: Santiago del Estero creció un 7,03%, Jujuy avanzó un 2,48% y San Juan registró una mejora del 0,96%.

El Chevrolet Corsa y Classic completó el top 5 del ranking de usados, con 4.671 unidades transferidas. (Foto: gentileza)

En el extremo opuesto, Santa Cruz presentó el mayor retroceso acumulado, con una caída del 19,15%. También se destacaron las bajas de Formosa, del 12,07%; Misiones, del 10,24%; y La Rioja, del 10,09%. Otras jurisdicciones con descensos fueron Chubut, San Luis, Tucumán, Neuquén, Salta, La Pampa, Tierra del Fuego, Buenos Aires, Entre Ríos, CABA, Chaco, Catamarca, Santa Fe, Corrientes, Río Negro y Mendoza.

Las cifras muestran que el repunte mensual no se tradujo de la misma manera en todas las regiones y que el comportamiento del mercado continúa siendo dispar según la jurisdicción.

Multas de tránsito: el reclamo de la CCA para las transferencias

Junto con los resultados comerciales, la Cámara del Comercio Automotor volvió a plantear una preocupación vinculada con las multas de tránsito pendientes al momento de vender un vehículo. La entidad advirtió que el sistema actual puede generar conflictos entre compradores y vendedores durante las transferencias y reiteró su propuesta de que las infracciones queden asociadas al DNI del titular, en lugar de permanecer vinculadas al vehículo.

Según la CCA, ese cambio permitiría reducir los inconvenientes al realizar transferencias de dominio y cambios de radicación. El planteo suma una cuestión administrativa a los factores que inciden en la compraventa de usados, un mercado que logró mejorar sus operaciones en septiembre, aunque todavía registra menos transferencias que durante el año pasado.