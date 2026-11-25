La industria automotriz enfrenta una transformación que modificará la manera de producir vehículos y generar negocios. Daniel Herrero, presidente y CEO de Prestige Auto, aseguró que el futuro estará marcado por la conectividad, la inteligencia artificial y el desarrollo de nuevos servicios.

“Ya vamos a dejar de fabricar autos y vamos a fabricar sistemas de movilidad, vamos a fabricar tecnologías, vamos a fabricar servicios”, afirmó durante el Forbes Reinventando Argentina Summit.

El ejecutivo explicó que los vehículos conectados permitirán ampliar las oportunidades comerciales. “Hoy el auto se parece a un teléfono”, señaló, al destacar que las automotrices podrán ofrecer soluciones personalizadas mediante el uso de datos. Según estimaciones que compartió, este mercado podría alcanzar los u$s550.000 millones en 2030.

Herrero también destacó el avance de China en electrificación e inteligencia artificial, aunque consideró que cada región tendrá su propio ritmo de transformación. “Vamos a ver una convivencia de tecnologías”, sostuvo, en referencia a los eléctricos, híbridos y biocombustibles.

Sobre la Argentina, remarcó la importancia de aprovechar el talento local para generar nuevos negocios. “Usar la tecnología para crecer y no para achicar gente”, planteó. Su objetivo es que el país transforme el conocimiento en producción industrial y no dependa exclusivamente de desarrollos extranjeros.