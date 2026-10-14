Usados y seminuevos: JMS Autos apunta a 3.000 ventas y abre en Mendoza, Córdoba y Rosario

Parte de la flota en la sucursal que comparten Hertz y JMS Autos: todas las unidades a la venta son de un solo dueño y provienen del alquiler. (Foto: gentileza)

El mercado de autos usados en Argentina atraviesa un escenario en el que los compradores buscan alternativas al 0km sin resignar estado, confiabilidad ni previsibilidad. Dentro de ese segmento, los vehículos seminuevos ganan protagonismo: son unidades con pocos años de antigüedad que permiten acceder a un auto usado con características más cercanas a las de uno nuevo.

En ese contexto, JMS Autos encontró una oportunidad en la comercialización de vehículos provenientes de la flota de Hertz Argentina. La compañía superó las 2.200 operaciones y, al 31 de agosto, ya había alcanzado el mismo volumen de ventas que durante todo 2025. Ahora, su objetivo es cerrar este año con 3.000 operaciones y llegar a 3.700 en 2027.

Autos seminuevos con historial comprobado: el diferencial del modelo JMS

Mateo James, fundador y CEO de JMS Autos desde abril de 2025 y miembro del Directorio de Hertz Argentina desde enero de 2022, explica que la propuesta busca resolver una de las principales preocupaciones de quienes compran un usado: no conocer con certeza su procedencia ni el trato que recibió durante sus primeros años.

“Comprar un auto usado no tiene por qué ser una apuesta”, resume. La empresa trabaja con unidades de un solo dueño, provenientes de la flota de Hertz, con mantenimiento realizado en talleres propios y sin deudas. A eso agrega una modalidad que permite probar el vehículo durante 48 horas antes de tomar una decisión.

Comprar un auto usado no tiene por qué ser una apuesta». Mateo James.

La propuesta se apoya también en una red comercial que ya tiene presencia en unas 15 localidades del país. Agosto marcó un récord para la compañía, con 343 unidades vendidas en un solo mes, en un segmento en el que la confianza y el conocimiento del historial del vehículo pueden convertirse en factores determinantes.

Ecosistema de movilidad: de los autos usados a JMS Bikes y Hertz Ride

James sostiene que el diferencial de JMS está en poder reconstruir la historia de cada unidad desde el primer kilómetro. “Todos nuestros autos vienen de la flota de Hertz Argentina. Son unidades de un solo dueño, con el mantenimiento al día en nuestros propios talleres y sin deudas. Conocemos la historia de cada auto desde el primer kilómetro, y eso es algo que muy pocos en el mercado pueden ofrecer”, señala.

El proceso incluye un test drive de 48 horas para que el potencial comprador pueda utilizar el auto en condiciones cotidianas, tanto en la ciudad como en la ruta, y comprobar si se adapta a sus necesidades. “Cuando confiás tanto en lo que vendés, no tenés nada que esconder”, afirma.

Para el empresario, la demanda de seminuevos se consolidó como una alternativa concreta al vehículo nuevo. Los clientes buscan unidades de pocos años, en buen estado y a un precio razonable. En ese escenario, el crecimiento de JMS se vincula con una propuesta que intenta reducir la incertidumbre de la operación y ampliar las posibilidades de evaluación antes de comprar.

Pero la estrategia del grupo no se limita a los autos. Con el lanzamiento de JMS Bikes, la empresa incorporó bicicletas, con especial atención a las bicicletas eléctricas, para llegar a quienes las utilizan para trasladarse al trabajo, hacer turismo, compartir actividades en familia o elegir una opción de movilidad más sustentable.

Autos usados y bicicletas eléctricas comparten el salón de ventas: con JMS Bikes, el grupo busca sumar alternativas de movilidad más allá de los autos. (Foto: gentileza)

“Nosotros no nos pensamos como una empresa que vende autos, sino como un grupo que ayuda a la gente a moverse”, explica James. Hoy, el esquema reúne el alquiler de autos de Hertz, la venta de usados de JMS Autos y las bicicletas de JMS Bikes. En diciembre, según anticipa, se sumará Hertz Ride, con alquiler de motos y bicicletas.

La idea, plantea, es que los clientes puedan resolver distintas necesidades de transporte dentro de un mismo grupo, desde la compra de un vehículo hasta el alquiler de una unidad para un viaje o la elección de una bicicleta para recorrer una ciudad.

Expansión en Neuquén y la Patagonia: presencia regional y Proyecto Lanín

La presencia en el sur del país también forma parte de la estrategia de la compañía. JMS participará como sponsor del Proyecto Lanín, una iniciativa educativa vinculada con la movilidad eléctrica que involucra a estudiantes de escuelas técnicas. Para James, acompañar este tipo de propuestas tiene sentido tanto por la transformación tecnológica del sector como por el vínculo de la empresa con la región.

Seminuevos listos para la venta. La empresa asegura conocer la historia de cada auto desde el primer kilómetro. (Foto: gentileza)

“Creemos que el futuro de la movilidad se está gestando hoy en las aulas. Los chicos que están aprendiendo sobre movilidad eléctrica van a ser los ingenieros, técnicos y emprendedores que dentro de unos años definan cómo nos movemos todos. Acompañarlos desde ahora es invertir en ese futuro”, sostiene.

La decisión también responde a una relación con las comunidades en las que el grupo desarrolla su actividad. “Neuquén y la Patagonia son parte de nuestra historia y de nuestro crecimiento. Para nosotros no alcanza con abrir una sucursal y vender autos. Queremos estar presentes en las comunidades donde trabajamos, apoyar lo que las hace crecer y dejar algo más que una operación comercial. El Proyecto Lanín reúne educación, tecnología, innovación y movilidad: todo lo que nos representa. Decir que sí fue muy fácil”, agrega.

Esa presencia regional tendrá otro punto de encuentro en el Motor Fest Patagonia, donde participarán Hertz, JMS Autos y JMS Bikes. James destaca que el evento permitirá mostrar las distintas unidades del grupo en un mismo espacio, generar contacto directo con el público y acercar tanto los autos como las bicicletas a potenciales clientes.

“En un evento como el Motor Fest la gente no llega por casualidad: llega porque le apasiona el mundo motor. Para nosotros es la oportunidad de mostrar en persona lo que somos, charlar cara a cara, que se suban a los autos, que prueben las bicis y que conozcan a nuestro equipo”, explica.

Y agrega: “Es la primera vez que vamos a estar Hertz, JMS Autos y JMS Bikes juntos en un mismo espacio, y eso muestra el ecosistema completo que construimos: alquilás, comprás y te movés como quieras, siempre con el mismo respaldo. El sur es una región donde crecimos mucho y donde vamos a seguir invirtiendo. Estar en los eventos que convocan a la gente de la zona es parte de ese compromiso”.

Nuevas sucursales en Mendoza, Córdoba y Rosario: metas para 2026 y 2027

Las próximas aperturas serán otro paso en ese crecimiento. La empresa prevé inaugurar, antes de fin de 2026, nuevas sedes en Mendoza, Córdoba y Rosario, mientras avanza con el desarrollo de sus servicios de movilidad.

“Igualar en ocho meses lo que hicimos en todo un año muestra el trabajo, la inversión y el compromiso que pusimos en esta nueva marca de autos. No fue suerte: fue un equipo entero empujando todos los días en la misma dirección”, afirma James.

La meta es alcanzar las 3.000 operaciones al cierre de 2026 y llegar a 3.700 durante 2027. En diciembre también está previsto el lanzamiento de Hertz Ride, que se sumará a JMS Bikes para ampliar la oferta de alquiler de motos y bicicletas.

Para James, sin embargo, el crecimiento no se mide solamente en ventas ni en cantidad de sucursales. “Nuestro objetivo va más allá de la venta: no queremos clientes conformes, queremos clientes más que satisfechos. Queremos que JMS sea, cada vez más, una marca y un grupo que la gente asocie con eficiencia, calidad y calidez. Si tuviera que resumirlo en una frase: queremos que ser cliente de JMS sea un placer”.