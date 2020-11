Ayestarán renunció a Lotería: es el quinto “heredado” que deja el cargo

Luis Ayestarán dejó el mando de la Lotería de Río Negro. Fue la quinta salida de funcionarios elegidos por Alberto Weretilneck y que siguieron al frente de sus áreas cuando Arabela Carreras asumió la gobernación, hace exactamente once meses.

Expuesta públicamente por “decisión personal”, la renuncia de Ayestarán fue el resultado de un vínculo totalmente deteriorado con Carreras, que desde un principio puso la atención en Lotería. Para eso, colocó a la Secretaría General en su supervisión, formalizada con un decreto. Inició esa misión José Deco y, luego, la profundizó Daniel Sanguinetti, con el seguimiento de la licitación de los casinos de Bariloche, El Bolsón y Jacobacci. Ayestarán cerró el jueves pasado ese proceso, con la firma del contrato con Casino Club, pero esa marcha incluyó fuertes disputas con Carreras. Ambos no hablaban desde hace tiempo.

Curiosamente, esta reciente licitación de juegos erosionó y derivó en la renuncia de dos hombres que habían logrado ser parte de la continuidad formateada por Weretilneck. Primero se fue el fiscal de Estado, Julián Fernández Eguía y, ahora, Ayestarán.

Además de ellos, Carreras forzó las dimisiones de Agustín Domingo en Economía, en enero, y de Nicolás Land, que dejó Desarrollo Humano en mayo. También, en setiembre, Gastón Pérez Estevan dejó Seguridad, aunque recayó en la Fiscalía de Estado.

Estos cambios no expresan un lineal corrimiento de la injerencia de Weretilneck. Cada uno tuvo su marco y, en cada ocasión, Carreras le notificó de la decisión e incluso consensuaron algunos de los reemplazos. En el caso de la Lotería, la gobernadora cedería al senador un papel central en la elección del nuevo interventor . No definido todavía, pero una opción recaería en el viedmense Jorge Manzo, asesor legal de la Policía y ex presidente del Colegio de Abogados.

El reemplazo de Ayestaran fue la prioridad de la mandataria. Su permanencia fue insistentemente evaluada con el senador, que intentó pacificar pero, al final, advirtió que ya no había retorno. El hoy ex interventor fue desplazado por Carreras, poco a poco, a partir de las incursiones de Deco y Sanguinetti. Eso se advirtió en la nueva concesión de las salas andinas. Existían negociaciones cruzadas.

El vínculo se quebró definitivamente con un suceso ajeno: Matías Tonini -uno de los segundos de Lotería- tuvo un altercado público con el juez de Viedma Marcelo Álvarez, un episodio que derivó en su detención por su resistencia a la autoridad. Carreras no dudó y, a través de Sanguinetti, solicitó su apartamiento, pero Ayestarán lo defendió al entender que era una situación personal.

En la nota, Ayestarán valoró la “confianza y apoyo incondicional” de Weretilneck, que lo ascendió en el 2014 a la presidencia del Ipross y, en agosto del 2015, lo designó en la Lotería.

“El futuro interventor se encontrará con un organismo moderno”

La Lotería tiene un presupuesto superior a los 1.000 millones, con una recaudación por agencias de unos 2.500 millones y canon por casinos de 313 millones, según datos del 2019.

Ayer, Ayestarán destacó el crecimiento logrado y, además, resaltó que “el futuro interventor se encontrará con un organismo moderno de prestigio nacional e internacional, que cuenta con certificaciones de calidad, tecnología de punta y un plan estratégico en marcha para los próximos años”.

En la nota a Carreras, Ayestarán aprovecha para “agradecer especialmente al senador Alberto Weretilneck por su confianza y su apoyo incondicional que me permitió junto a un valioso equipo de hombres y mujeres, transformar para siempre la Lotería” rionegrina.