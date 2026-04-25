Las exportaciones son récord y el saldo comercial sigue en alza

Superávit. La pata comercial es una de las fortalezas de 2026.

Ezequiel Vega (PIN Capital)

El balance exportador de marzo dejó una señal clara en el frente externo: la economía argentina logró combinar un fuerte crecimiento de las ventas al exterior con una ampliación significativa del superávit comercial, en un contexto donde la generación de divisas vuelve a posicionarse como un factor central y determinante para la estabilidad macroeconómica.



Según los datos publicados por el INDEC, las exportaciones alcanzaron en marzo un récord histórico de USD 8.645 millones, lo que representó un incremento interanual de 30,1% .



Tal desempeño no solo marca un máximo nominal, sino que además evidencia una mejora sustancial en el volumen exportado, con un crecimiento de las cantidades del 25,3%, mientras que los precios avanzaron de manera más moderada.



El dato relevante detrás de esta dinámica es que el crecimiento fue generalizado en todos los grandes rubros, lo que le otorga mayor solidez e importancia al resultado.



Los productos primarios lideraron la expansión con un incremento interanual superior al 56%, impulsados principalmente por el aumento en las cantidades exportadas, especialmente en el complejo cerealero.

Dicho comportamiento refleja, en gran medida, la normalización de los niveles productivos tras campañas afectadas por factores climáticos en períodos anteriores.

La combinación de mayor volumen, diversificación y el rol creciente de la energía configuran un escenario favorable para la generación de divisas.



Por su parte, las manufacturas de origen agropecuario (MOA) registraron una suba cercana al 18%, combinando mejoras notables tanto en precios como en cantidades.



En paralelo, las manufacturas de origen industrial (MOI) crecieron más de un 26%, mostrando una recuperación en la demanda externa de bienes con mayor valor agregado, en particular vinculados al sector automotriz y a determinadas cadenas industriales.



En el segmento energético, las exportaciones de combustibles y energía avanzaron un 23% interanual, alcanzando niveles récord en valores absolutos.



Este desempeño estuvo asociado principalmente al incremento en los envíos de petróleo crudo y derivados, consolidando al sector energético como uno de los principales generadores de divisas en la actual estructura exportadora.



Desde el punto de vista del resultado comercial, marzo cerró con un superávit de USD 2.523 millones, lo que implicó una mejora sustancial respecto al mismo mes del año anterior. Este resultado se dio en un contexto donde las importaciones crecieron apenas 1,7% interanual, reflejando una dinámica más contenida en la demanda de bienes externos.

Dato US$ 21.853 Los millones exportados por Argentina en el primer trimestre del año.



Al analizar el acumulado del primer trimestre, la tendencia se mantiene consistente.

Las exportaciones totalizaron aproximadamente USD 21.000 millones, con un incremento cercano al 16% interanual, mientras que el saldo comercial alcanzó los USD 5.500 millones, el nivel más alto para un primer trimestre en más de una década.

Este dato resulta particularmente relevante desde una perspectiva macroeconómica, ya que consolida un flujo sostenido de divisas en la cuenta corriente.

En este punto, la importancia del frente externo trasciende el mero dato comercial.

En economías como la argentina, donde las restricciones externas han sido históricamente un condicionante del crecimiento, la acumulación de superávits comerciales robustos cumple un rol clave en la estabilidad del tipo de cambio.



Un mayor ingreso de dólares por exportaciones contribuye a reducir presiones sobre el mercado cambiario, mejora la capacidad de intervención de la autoridad monetaria y genera un entorno más previsible para la formación de expectativas.



No obstante, el análisis también requiere matices. A pesar del fuerte crecimiento en cantidades exportadas, los términos del intercambio mostraron un leve deterioro, producto de un aumento más acelerado en los precios de importación respecto de los de exportación. Este factor introduce un elemento de cautela, ya que limita parcialmente el impacto positivo del mayor volumen comercial sobre el ingreso neto de divisas.



En síntesis, el balance exportador de marzo y del primer trimestre muestra una mejora significativa en el frente externo, tanto por el dinamismo de las exportaciones como por la ampliación del superávit comercial.

Un mayor ingreso de divisas reduce presiones sobre el mercado cambiario, mejora la capacidad de intervención de la autoridad monetaria y genera un entorno más previsible.



La combinación de mayor volumen exportado, diversificación en los rubros y un aporte creciente del sector energético configura un escenario más favorable para la generación de divisas.



De cara a los próximos meses, la sostenibilidad de esta dinámica dependerá de factores tanto internos como externos: la evolución de los precios internacionales, el desempeño de las principales economías demandantes y la capacidad local de sostener los niveles de producción.



En cualquier caso, el actual flujo de dólares provenientes del comercio exterior se posiciona como una variable central para sostener la estabilidad cambiaria y reducir vulnerabilidades macroeconómicas en el corto plazo.