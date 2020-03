Bajas expectativas gremiales para Vaca Muerta

Terminó febrero y ya son seis los meses que acumula Vaca Muerta con un nivel de actividad por lo bajo de lo que supo demostrar durante el primer semestre del 2019. Las expectativas para los próximos meses se debilitan cada vez más y desde el sector aseguran que “nadie sabe nada”.

A la espera de lo que se resuelva con el Fondo Monetario Internacional, la nueva mesa sectorial que se prometió (exmesa Vaca Muerta) sigue en stand by y los gremios petroleros dedican la mayoría de su tiempo en atender casos particulares sin encontrar una solución al problema general.

“La cuestión está difícil, a veces nos llamamos al silencio con el afán de no entorpecer nada y darle tiempo al gobierno a que defina un camino, pero hoy por hoy no hay nada nuevo”, expresó el titular del sindicato de Petroleros Jerárquicos, Manuel Arévalo, en diálogo con Energía On.

El hermetismo en el que se sumergió la industria con el parate de la actividad no deja entrever cuáles serán las estrategias de las empresas en el corto plazo. Los contratos y permisos de operación son a largo plazo, por lo que seguir con actividad baja por unos meses más no altera la ecuación para las empresas.

En números 40,53% es lo que cayeron las etapas de fractura que se realizaron en febrero con respecto al nivel mostrado en agosto.

Algunos referentes del sector aseguran que por el tiempo que pasó “el año puede estar perdido” otros confían que en el segundo semestre “se verán las primeras señales”.

Arévalo aseguró que “hay que darle tiempo” a la nueva administración nacional para que acomoden la economía y señaló que no esperan un plan solo para Vaca Muerta sino también para el resto de las provincias petroleras.

En números 3.000 es el número de operarios que trabaja de forma rotativa por la baja actividad.

“En el gremio atendemos situaciones todo el tiempo y los vamos solucionando, pero acá el problema es más grande, hay mucha gente involucrada. Tratamos de avanzar de manera reservada para no levantar tanta polvareda porque es peor”, señaló Arévalo.

Por parte de Petroleros Privados, el secretario general, Guillermo Pereyra, detalló que para mantener activos a los operarios que quedaron suspendidos comenzaron a aplicar un sistema de rotaciones para que la pérdida de poder adquisitivo no sea tan fuerte.

Tenemos fe en las políticas venideras. Vaca Muerta es una solución para que ingresen divisas y nadie la puede abandonar”. Manuel Arévalo es el titular de Petroleros Jerárquicos.

“El año pasado cuando todos hablaban de Vaca Muerta yo decía que había que tener cuidado, porque cuando tu sector anda bien, pero el de la construcción anda mal, el de comercio anda mal, la salud anda mal, en algún momento te va a tocar a vos y eso fue lo que pasó”, dijo el titular de Jerárquicos.

Sobre la estrategia federal del gobierno nacional para los hidrocarburos Arévalo expresó que es “lógico” y cerró: “Yo lo he dicho en las reuniones que hemos mantenido, no nos podemos olvidar que hay otras provincias que tienen petróleo y todos tenemos que vivir dentro de este país”.