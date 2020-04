Bancarios dicen que trabajan "14 horas" por día

El secretario general de la Asociación Bancaria de Río Negro, Jorge Rodriguez, dijo hoy que los empleados trabajan hasta 14 horas por día y agregó que se redujo al 50 por ciento el personal que realiza tareas. A raíz de esto, emitieron una carta documento al ministerio de Trabajo para que tome resoluciones.

Luego del caos que se vivió el viernes pasado, donde se observaron largas filas en las afueras de las entidades bancarias; el Banco Central dispuso que se sumen días para que la gente continúe con el cobro de sus haberes.

Rodriguez hizo referencia a la preocupación que gira en torno a los trabajadores debido a que algunos están con licencias por contar con hijos en edad escolar y otros ya solicitaron certificados psicológicos. "Nos vamos a quedar sin trabajadores", remarcó preocupado. Además de esto, indicó que la actividad tiene su cuota de "sedentarismo" lo que también repercute en la salud de los empleados.

"Para la bancaria esto necesita un trato diferenciado. El 50 por ciento del personal está trabajando por enfermedades, por hijos escolarizados, entonces la población bancaria está reducida. Hay gente que trabaja hasta las 18", dijo en relación a la prolongación del horario laboral.

Rodriguez dijo que no es que "no quieren abrir los bancos" sino que depende de las autoridades económicas y de quienes integran el Comité de Crisis. Dijo que existe un nivel de agotamiento dentro de los bancos y agregó que "no un hay un dinero que justifique esta extensión horaria y agotamiento que se ve en los bancos".

El dirigente de la Bancaria explicó en un medio radial que las cartas documentos que se enviaron a las autoridades serán claves para ver cómo continúa la actividad.

"No hay una última palabra definida de lo que se va a hacer (....) en estas condiciones no se puede seguir trabajando", remarcó en un medio radial.

Críticas al comportamiento social

El secretario general del sindicato dijo que el 70 por ciento de las personas que se acercaban a las cajas tenían una tarjeta disponible. "No tienen un hijo, un amigo, que los asesora sobre lo que estamos atravesando. Una estacionan como esta requiere un pequeño sacrificio"

Depositó culpas en el comportamiento social y de las autoridades que diseñaron el cronograma de pagos. Rodriguez dijo que el viernes hubo un total de 3.500.000 personas en los bancos de todo el país y el numero bajó en gran medida el fin de semana.

Por lo pronto, esta semana que continúen los pagos el miércoles 8 y jueves 9.