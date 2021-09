Bariloche avanza hacia la eliminación del plástico de un solo uso

Una iniciativa promueve la reducción progresiva de plásticos de un solo uso en comercios y eventos de Bariloche. El proyecto de ordenanza fue debatido en la comisión de Turismo del Concejo Municipal, en la que intervinieron integrantes de la Asociación Hotelera Gastronómica y el Bureau Bariloche.

"La propuesta surgió de la mesa Bariloche Sustentable que trabaja la temática ambiental. Se trata de estar en sintonía con la legisación nacional y Parques Nacionales. El proyecto también intenta disminuir costos a los comercios que entregan estos elementos que no son esenciales", sintetizó la concejal Norma Taboada, autora del proyecto.

Servando Martínez, tesorero de la Asociación Hotelera Gastronómica Bariloche, aseguró estar de acuerdo "con todo lo que sea para mejorar la calidad de vida para Bariloche. Vivimos del turismo y tenemos que ser una ciudad sustentable", aunque manifestó la necesidad de consultar sobre el proyecto a los socios de la entidad. "Queremos asegurarnos que esta medida no genere rechazos por un tema de costos ya que cada vez es mas difícil", reconoció.

A su turno, Julieta Rimoldi, en representación del turismo de reuniones, también se mostró a favor de generar cambios "para que Bariloche sea un destino sustentable", pero hizo observaciones vinculadas a la reglamentación.

"Un vaso descartable de un solo uso está en 5 o 6 pesos y un ecovaso, en 70, 80 pesos. Hay una diferencia sustancial. Bariloche tampoco tiene gran cantidad de prestadores para reemplazar lo que tenemos. Hay productos que no son necesarios, como los sorbetes, pero con otros no encontramos productos que los reemplacen", sostuvo Rimoldi y puso como ejemplo a las discotecas, con los vasos. "Deberían ponerse como excepciones los motivos de seguridad cuando no se consigan reemplazos de los plásticos", acotó.

Reconoció también que hicieron un relevamiento que dio como resultado que "los ecovasos no eran viables" y lo argumentó en "la logística de armar espacios de lavado para manejar volúmenes tan importantes de vasos".

En este sentido, los asistentes mencionaron como un problema la falta de agua en la ciudad. "La logística del trabajo diario y masivo también generan un consumo de agua elevado en una ciudad que adolece de agua. Hay que ver con qué productos podemos reemplazar lo que tenemos y que esta legislación se pueda cumplir", advirtieron en el encuentro por zoom.

Taboada insistió en que la ordenanza que prevé la eliminación del plástico es progresiva de tres a cuatro años y aclaró que no se trata de perder el stock con que los comercios actualmente disponen.

Explicó que, en primer lugar, se establece la eliminación de cinco productos que, "hoy el consumidor ya no solicita". "Habla de sorbetes, palillos, escarbadientes y las varillas para los globos. El segundo año de promulgada la ordenanza contempla la vajilla de plástico. Y para el tercer año, se eliminan los recipientes de alimentos de polietileno".

También reconoció que los costos de los sustitutos del plástico son elevados en algunos rubros. "En Bariloche, tenemos una casa que vende insumos plásticos para eventos. Nos decían que, a medida que se genere demanda, van a disminuir los costos", destacó la concejal.

Al término del encuentro, Patricio Escobar Cello, gerente de la Asociación Hotelera Gastronómica de Bariloche, recordó que "el sector hotelero gastronómico viene saliendo de una situación difícil producto de la pandemia. Hay que ver el impacto económico de las nuevas medidas y, que hagan una diferencia en el día a día".