Bariloche: «Entré a un Instituto de Tierras sin tierras”

“El Instituto Municipal de Tierra y Vivienda está desbordado desde que yo entré hace un año”, afirmó ayer el presidente de ese organismo, Javier Giménez.

“Nunca pudo cumplir el rol para el que fue creado”, admitió . Y remató: “Entré a un Instituto de Tierras sin tierras”. Dijo que la problemática de las tomas de terrenos que ocurre en Bariloche “es un caso muy especial, comparable con lo que ocurre en el Gran Buenos Aires”.

“Es un problema que se viene dando desde hace mucho tiempo y que tiene un componente social, político y económico que no se puede desconocer”, opinó.

“En cada toma he visto que hay un porcentaje de gente que tiene una necesidad real, otros que viven del negocio de tomar para vender después”, sostuvo. “Muchas dirán ¿y las pruebas? Desde el primer día se empezaron a vender lotes de la toma frente a Diarco”, afirmó.

“Está el problema económico por la crisis y sectores políticos que usan una situación como esta para echarle la culpa a los gobiernos de turno”, planteó Giménez. “Pero me preocupa que no se esté debatiendo el tema del acceso a la tierra”, observó.

“No está debatiendo sobre esta problemática que es muy grave”, lamentó Giménez.

Recordó que en la ciudad hay un 42 por ciento de pobreza y muchas familias que eran de clase media ya no están en condiciones de seguir pagando un alquiler. “En estos últimos tres meses, muchas personas de clase media están cayendo al Instituto a solicitar ayuda”, aseveró.

“El Instituto es un lugar donde la gente hace catarsis, porque no tenemos tierras”, sostuvo.

Dijo que los terrenos que hay en Bariloche “no están destinados al hábitat social”. Opinó que el grave problema habitacional se resuelve “sentando a Nación, la Provincia y el Municipio y con presupuesto”.

Comentó que el compromiso del Instituto de entregar 500 lotes sociales, con servicios, para finales de este año no cubre la demanda que ronda entra las 3.500 y 4.000 familias en esta ciudad. “Esto es un parche no es una solución; 500 lotes no mueven la aguja”, admitió Giménez.

Y destacó que dotar de servicios a esos 500 lotes sociales demandará una inversión de unos 450 millones de pesos.