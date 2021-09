La policía desarticuló cinco intentos de ocupación el fin de semana en Bariloche

La policía desarticuló cinco intentos de ocupación de tierras el último fin de semana. Decenas de familias avanzaron sobre un sector del barrio Nahuel Hue, El Maitén, la barda del Ñireco, El Vivero y la calle Rivadavia.

"Venimos de varias semanas con alertas", admitió el presidente del Instituto Municipal de Tierras y Viviendas de Bariloche, Javier Giménez, y reconoció que la mayoría de los avances se llevan a cabo en predios privados.

"Por lo general, son los vecinos quienes denuncian movimientos raros y la policía interviene en el lugar. Nosotros verificamos si son tierras del instituto. Pero la mayoría está bajo la órbita del sector privado. Las pocas que quedan del instituto no son aptas para asentamientos humanos", indicó Giménez.

Dijo que, desde el municipio, se "defienden especialmente plazas y espacios que ya tienen algún destino muy específico. Si no son tierras nuestras, avisamos a los dueños".

A raíz de las ocupaciones durante el fin de semana, Giménez advirtió que hoy mantendrá gran cantidad de reuniones con esos grupos. "Lo cierto es que la necesidad existe. La crisis habitacional es una realidad y, la gente cree que el instituto debe hacer todo. Y no. Es solo una herramienta de acción. El circuito administrativo lleva mucho tiempo y una urbanización normal lleva poco más de 2 años", señaló.

Recalcó que el municipio accederá a unos 200 lotes, en concepto por el pago de plusvalía de la urbanización privada Las Morenas, en la zona del cerro Ventana. Esos predios ya están asignados. También esperan finalizar otros 90 lotes en el barrio El Maitén.

"El Concejo aprueba por ordenanza alrededor de 500 lotes por año. Pero no se trata solo de la obra en sí. La urbanización del Frutillar norte, por ejemplo, comenzó con una expropiación. Se entregó lotes a mucha cooperativas y el IPPV hace cerca de 300 viviendas. Esa urbanización lleva 8 años y aun no tiene servicios", expresó y acotó que "La Cooperativa de Electricidad Bariloche dijo que, no puede proveer energía porque se requiere una inversión de 110 millones ya que hay un problema de tráfico. Con el agua el tema es similar".

Al consultarle a Giménez cuánto inciden las elecciones en las recientes ocupaciones, el funcionario consideró que "tienen un 30% de componente político. Los partidos necesitan movilizar. Y lamentablemente estamos en una etapa política muy fea. Ha caído el nivel de discusión política y eso impacta".