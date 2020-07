Bariloche: Nación comprometió aportes para los gastronómicos temporarios

Los trabajadores gastronómicos de régimen temporario consiguieron un compromiso del gobierno nacional para cobrar ATP a partir de julio, con un cálculo que toma como base los salarios de agosto de 2019 actualizados al 10%, lo cual les garantizaría un aporte nacional del orden de los 22.000 pesos mensuales.

A esa suma se agregará un pago proporcional de los empleadores, ajustado a los períodos de temporada, que según los casos son de 45 y de 90 días.

Así lo explicó el referente del sindicato gastronómico (Uthgra) Ovidio Zúñiga, quien encabezó este viernes una movilización realizada en la delegación local del ministerio de Trabajo, a la espera de respuestas.

La Uthgra había anunciado para la tarde de este viernes una asamblea de temporarios, en la que podrían adoptar un nuevo plan de lucha, luego de hacer varias marchas y cortes de ruta en las últimas semanas.

Zúñiga dijo que acordaron esperar hasta el lunes, ante la promesa de que ese día en Buenos Aires el ministro de Trabajo Claudio Moroni se reunirá con dirigentes de la CGT y de la Uthgra central con la idea de suscribir un acuerdo.

Explicó que en un primer momento les ofrecieron un ATP reducido que no pasaría de los 10 u 11 mil pesos por trabajador. “Finalmente se encontró una referencia, que es el acuerdo firmado por la cámara de colegios de Buenos Aires con su personal de cocina, que también son temporarios y que cobran un ATP calculado sobre los haberes anteriores” a la pandemia.

Con esa base de cálculo los temporarios gastronómicos de Bariloche percibirían a partir de julio un mínimo asegurado de 22.000 pesos. Zúñiga dijo que falta determinar la contraparte de los empleadores, que en otras actividades aportan otro 30% por encima de los ATP.

“Hoy decidimos tomar la sede de Trabajo, sin anticiparlo para que no nos cierren las puertas. El delegado local (Alejandro Soraires) lo entendió muy bien y trasladó nuestro reclamo, pero al ministro mucho no le gustó -dijo Zúñiga-. Habíamos presentado ya nuestro requerimiento y nos dijeron que iba a llevar tiempo, pero no podemos esperar porque desde abril estamos con ésto”.

Señaló que el acuerdo alcanzará a unos 2.500 temporarios en Bariloche. Explicó que el parámetro encontrado con el personal temporario de las cocinas escolares es una buena salida. Y que falta resolver el “minimo garantizado” que debe asegurar la parte empresaria, “La idea es fijar un monto y prorratearlo hasta octubre”, dijo el sindicalista.