Bariloche: protestaron contra el confinamiento dispuesto por Nación

Una movilización integrada por pequeños comerciantes, docentes y algunos militantes de la agrupación “pibes libertarios” protestaron esta tarde en el centro de la ciudad por las nuevas medidas anunciadas por el gobierno nacional para hacer frente a la pandemia.

Alrededor de cincuenta personas, con banderas, carteles improvisados y alguna cacerola manifestaron su rechazo a los nuevas restricciones impuestas a la actividad comercial y también contra la suspensión de las clases presenciales.

Alejandro Rolandelli, dueño de la zapatería Tiempo, dijo que tiene diez empleados y que la nueva ola de cierres “va a fundir muchos emprendimientos comerciales” como el suyo. Señaló que ante el recrudecimiento del Covid el gobierno debería reaccionar con “más vacunas y más testeos”. Dijo que los cierres del año pasado sirvieron de poco porque “no se ven nuevos hospitales”.

El reclamo de algunos manifestantes contra el confinamiento dispuesto por el presidente, Alberto Fernández. (foto Alfredo Leiva)

La movilización se organizó en pocas horas por redes sociales, mediante un llamado a reunirse a las 16 en el Centro Cívico, donde algunos pegaron carteles con la consigna “yo no me encierro”.

Luego marcharon por la calle Mitre y los acompañaron varios autos que hicieron sonar sus bocinas. Muy enojada, una mujer que golpeaba utensilios metálicos y se identificó como Yolanda Altamirano, aseguró estar “cansada del autoritarismo” y de que los traten “como corderitos”. Dijo que tiene un emprendimiento gastronómico “familiar” en la calle Tiscornia y que no puede soportar un nuevo cierre.

La concentración se hizo este viernes por la tarde en el Centro Cívico. (Foto Alfredo Leiva)

Mientras explicaba sus razones, un joven sin barbijo la interrumpió para señalar que “el esfuerzo lo tiene que hacer el Estado. La gente no, la gente ya no puede más”. Otro comerciante del rubro gastronómico, Enrique Vitale, dijo que había decidido participar de la protesta porque “el esfuerzo no es parejo, los políticos no ponen nada”.

Señaló que “los empleados estatales cobran su sueldo completo y trabajan un tercio, muchos se quedan en la casa, los políticos se aumentaron el sueldo y los planeros también cobran puntualmente”, mientras que los emprendedores privados “son los únicos que ven bajar sus ingresos y ya no pueden más”.

Pablo Daveloza se presentó como docente y esgrimía ante quien quisiera escucharlo un ejemplar de la Constitución, en la que señalaba distintos artículos para asegurar que “los decretos de necesidad y urgencia son inconstitucionales”. Dijo que fue a decirlo en la plaza porque ya no lo dejan enseñar en la escuela.

El descontento por las restricciones impuestas desde Nación, con aval del Gobierno de Río Negro, se percibió en las calles del centro de Bariloche. (foto Alfredo Leiva)

Dos jóvenes con insignias de “Pibes libertarios” -Renzo Caccin y Ezequiel Rizzo- señalaron que estaban en la plaza para “ejercer el derecho a la desobediencia”. Caccin se quejó de que “el Estado suspende las clases y al meterse con los jóvenes se mete con el futuro”.

Entre los manifestantes también surgieron diferencias en torno a la gravedad de la pandemia. Los “pibes libertarios” exhibían grandes barbijos y aclararon que no descreen sobre la letalidad del virus, pero sí discrepan con las medidas sanitarias. En cambio el comerciante Vitale opinó que “no todo es así como dicen: si uno ve la forma en que viaja la gente en los colectivos tendría que estar la ciudad llena de cadáveres”.