Bariloche: una mujer podrá usar su pseudónimo artístico como apellido

Una mujer de Bariloche logró cambiar su apellido paterno con el que no se sentía identificada y no utilizaba desde 1982, sustituyéndolo por el pseudónimo artístico que usa como cantante. Facundo Barrio Martín, defensor de Familia del Ministerio Público de Río Negro, patrocinó a la mujer en el pedido judicial que fue aceptado por la jueza de Familia Marcela Pájaro.

En una de las entrevistas con el defensor público, la mujer lamentó el hecho de tener que portar un apellido paterno que le "generaba una profunda violencia moral ya que no tenía relación alguna con apellido de origen". Argumentó que su madre nunca la quiso y fue víctima de todo tipo de maltratos de su parte, incluyendo golpes e insultos, siendo el padre un testigo de esos episodios.

Sus padres murieron y no mantiene ningún vínculo con sus dos hermanos quienes, según manifestó, realizaron distintas maniobras para excluirla de percibir parte de la herencia de sus progenitores. También contó que, durante su carrera como cantante, empezó a usar un pseudónimo por el cual la conocen amigos y conocidos.

"La intención de la mujer con este trámite es simplemente mejorar su calidad de vida y lograr que oficialmente se la reconozca con este apellido, ya que a lo largo de su vida ha creado una identidad propia desde el alejamiento de su familia de origen", informaron desde el Ministerio Público Fiscal.

Finalmente, Pájaro autorizó la modificación del apellido de la mujer. Manifestó que "la afectación a la personalidad es de índole subjetivo y sólo compete a la persona interesada su valoración. La afectación espiritual es tan íntima que no necesariamente puede ser percibida por otras personas. Sin embargo, esto no significa que esa afectación no exista y pueda ocasionar padecimientos íntimos y privados".

El artículo 69 del Código Civil y Comercial establece que "el cambio de apellido sólo procede si existen justos motivos a criterio del juez. Se considera justo motivo cuando el seudónimo hubiese adquirido notoriedad o ante la afectación de la persona interesada, cualquiera sea su causa, siempre que se encuentre acreditada".