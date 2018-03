Burzaco: “el conflicto mapuche no es el eje”

“El conflicto mapuche no ha sido el eje de trabajo. RAM no es el tema más importante”, insistió el secretario de Seguridad de la Nación, Eugenio Burzaco, al culminar la reunión del Comando Unificado Patagónico que encabezó junto al jefe de gabinete del Ministerio, Pablo Noceti.

El secretario de Seguridad dialogó con la prensa tras el encuentro en el Escuadrón 34 de Gendarmería, en el que participaron los ministros de Seguridad de Río Negro, Neuquén y Chubut, junto a los titulares de las cuatro fuerzas federales (Gendarmería, Prefectura, PSA y Policía Federal).

“Si bien se tocó el tema RAM, no me gusta generalizar todo el tema mapuche porque la verdad es que no es un problema mapuche, es un problema con un grupo de gente violenta”, afirmó Burzaco quien recalcó que el encuentro priorizó en coordinar tareas conjuntas entre fuerzas federales y provinciales ante delitos complejos.

Te puede interesar: Nación trasladará 400 gendarmes a Neuquén

Respecto a la causa mapuche, el secretario admitió que en la reunión se realizó un análisis de la actuación de las fuerzas de seguridad durante el juicio por la extradición del lonko mapuche Facundo Jones Huala.

Consultado por la incitación a la violencia realizada por Jones Huala el día que se leyó la sentencia del juez Gustavo Villanueva, que derivó en disturbios y unas 15 personas detenidas, Burzaco dijo que tiene conocimiento que existen causas judiciales y “como auxiliares de la Justicia esperemos que las fuerzas federales o provinciales colaboren con esto porque cualquier acto de violencia excesivo, y en este caso hubo heridos de la fuerza, no quede impune”.

Respecto a la causa judicial que se sigue por la usurpación de una comunidad mapuche en tierras del Parque Nacional Nahuel Huapi, el funcionario nacional dijo que se debe “esperar que la Justicia determine”.