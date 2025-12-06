Las primeras masterclass del Festival Yo Como: una reivindicación de los sabores locales

Todo está absolutamente cronometrado. El público así también lo exige.

Por eso, con puntualidad, los chefs Yvonne Pervanas, de Chos Malal, y Simón Lochbaum de Cipolletti dieron la primera masterclass del Festival Yo Como «Cocina y pastelería de producto regional». Cocinaron una torta húmeda de chocolate gluten free y un helado de sambayón con frutas de estación maceradas en vino tinto.

Yvonne Pervanas y Simón Lochbaum, tras la clase. Fotos Juan Thomes

Yvonne Pervanas (der), Simón Lochbaum y Antonella Arboscelli en el Mercado de la Feria. Recorrieron juntos los stands de los emprendedores de la región, se tentaron más de una vez y se llevaron productos para sus cocinas.

La dupla Izaguirre-Milanessi

«Embajadores y sabores» fue la segunda masterclass de la primera jornada del Festival, que la protagonizaron Juan Izaguirre, embajador gastronómico de Río Negro, y Facundo Milanessi, embajador gastronómico de Neuquén.

Con varias millas en su haber, ambos se manejaron como peces en el agua arriba del escenario. Interactuaron con el público y reivindicaron, como la pareja anterior, los productos locales.

Izaguirre cocinó buñuelos de espinaca, kale con trucha y langostinos, mollejas de cordero con acompañamiento de merken y ruibarbo. Milanessi hizo, por su parte, una tortilla de hongos con almendras con merken sobre rosti de papa.

Milanessi, en un momento de la clase, recomendó los hongos que se producen en Fernández Oro e Izaguirre, en este sentido, hizo lo propio con los que se cultivan en la comarca andina.

Milanessi (izq.) e Izaguirre (der) durante la segunda masterclass del Festival.